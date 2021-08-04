СК России ходатайствует об аресте «криминального авторитета» из Воронежской области

Сергей Свитенко был неоднократно судим и разъезжал по городу пьяным без водительских прав Фото: Кадр видео

Следственный комитет ходатайствует о заключении под стражу Сергея Свитенко, обвиняемого по уголовному делу о применении насилия в отношении участкового в Воронежской области. Он обвиняется по статьям "оскорбление представителя власти" и "применении насилия в отношении представителя власти", которые предусматривают наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

- По данным следствия, 23 июня 2021 года сотрудник полиции Воронежа, находившийся при исполнении должностных обязанностей, прибыл к одному из домов на улице Курчатова. Граждане показали ему 45-летнего мужчину в салоне автомобиля, который был в состоянии опьянения. Местные жители рассказали, что хулиган совершил аварию и пытался скрыться с места происшествия. Человек в машине отреагировал на полицейского оскорблениями, а потом и применил силу в отношении представителя власти. Происходящее сняли на камеры телефонов очевидцы, - рассказали в СК России.

Отметим, что резонанс дело получило после того, как жители улицы Курчатова обратились в Следственный комитет в защиту участкового, которого на время следствия отстранили от работы. Масла в огонь подлило и видео, где Свитенко угрожает полицейскому проблемами и говорит, что у него "все схвачено", так как он "криминальный авторитет".

- Когда ты мне попадешься, тебя раскатаю, толчок будешь мой лизать, - заявлял Свитенко под камеру.

Следователи стали разбираться с этой ситуации, и выяснили, что угрозы выпившего мужчины могут быть вполне реальными. Как стало известно "Комсомолке", следствие получило характеризующие данные на обвиняемого, который в 2012 году был судим за применение оружия, трижды привлекался к административной ответственности за вождение автомобилем в пьяном виде. Кроме того, установлено, что он и раньше скрывался с места после совершения дорожно-транспортных происшествий. Даже во время конфликта с участковым он был лишен водительских прав и не имел права управлять автомобилем.

Жители района рассказали следователю СК России, что Свитенко не только злоупотреблял спиртным, но и регулярно дебоширил, конфликтовал с соседями. Чтобы избежать давления на свидетелей следствие решило ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу. Кто знает, что этот привыкший к безнаказанности "криминальный авторитет" может еще натворить.

Следователи продолжают сбор доказательств и установление других обстоятельств инцидента.