Участие в запрещенных обществах Навального грозит 2 годами колонии

Алексей Навальный. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Обжаловать решение Мосгорсуда у сторонников блогера Алексея Навального не вышло. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционные жалобы юристов уже запрещенных в России Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ).

- Решением Московского городского суда от 9 июня 2021 Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) ликвидированы, а деятельность общественного движения «Штабы Навального» (далее - Движение) запрещена. Не соглашаясь с данным решением ФБК и ФЗПГ 9 июля 2021 поданы апелляционные жалобы в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. По результатам их рассмотрения 4 августа 2021 судом принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, - прокомментировали "Комсомолке" в Мосгорсуде.

Таким образом, решение Мосгорсуда от 09.06.2021 о ликвидации фондов и запрете движения в связи с осуществлением экстремистской деятельности признано обоснованным и вступило в законную силу. Теперь запрещенные ФСБ и ФЗПГ приравнены к любым другим запрещенным экстремистским и террористическим организациям, среди которых запрещенные в России "Свидетели Иеговы", АУЕ и ИГИЛ.

В Генпрокуратуре России "КП" отметили, что за "организацию деятельности, вовлечение либо участие в деятельности этих экстремистских организаций" предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. А вот финансисты, организаторы и руководители подобных сообществ могут быть отправлены в тюрьму на 8-10 лет. *Организация, запрещенная в России.