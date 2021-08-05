Экс-президент Южной Осетии - о призывах отозвать признание независимости республики: "Мировому сообществу нужно учиться у России"

Эдуард Кокойты в «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» назвал новые проекты Кремля солидным шагом. Фото: Митя Алешковский/ТАСС

В четверг, 5 августа, появилась информация о том, что президент России одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. (Согласно документу, Министерству иностранных дел России поручено подписать данное соглашение от имени российской стороны.)

Кроме того - значительно упрощён порядок получения жителями республики российского гражданства. Те, у кого было южноосетинское гражданство на 26 августа 2008-го, когда Россия признала независимость республики, могут обратиться за российским паспортом в упрощенном порядке.

Мы беседуем с бывшим президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты - он возглавлял республику с декабря 2001 года по декабрь 2011-го.

- Эдуард Джабеевич, вы слышали уже об этом проекте, да?

- Да.

- Кстати, это же и Абхазии тоже касается, как я понял. Хотелось бы, чтобы вы эти новости прокомментировали, как второй президент Южной Осетии.

- Мы, безусловно, благодарны руководству Российской Федерации и лично Владимиру Владимировичу Путину за такое внимание к тем проблемам, которые встали перед нашими молодыми государствами - республиками Южная Осетия и Абхазия.

Это внимание к нам - оно постоянно присутствует, и в самые тяжелые, трудные, в трагические времена для наших народов Россия заступилась за наши малые народы и сегодня так же продолжает поддерживать нас.

Мы рады этому событию, с которого вы начали разговор, это, безусловно, облегчит жизнь наших граждан и решение очень многих социальных вопросов.

Так же хотел бы отметить, что Российская Федерация остается верной той внешнеполитической концепции, которую она определяла и четко выполняет все взятые на себя обязательства. Что говорит о солидности такого великого государства, как Российская Федерация.

В отличие от других, у которых принято сегодня дружить, а завтра сдавать. Россия всегда была верным союзником и всегда справедливо обходилась со всеми странами, с которыми она дружила.

- Вы уже успели эту новость с земляками обсудить?

- Ну, у нас все этого давно ждали, потому что это обсуждалось и все очень рады такому событию.

Самое главное для нас на сегодняшний день, как мы считаем, - это дальнейшее укрепление позиций Российской Федерации именно на Кавказе, потому что с укреплением позиций России на Кавказе и в Закавказье всегда был мир.

- И вот еще - «в довесок» - такая информация прошла. Семь западных стран, в том числе, США, Британия, Франция, сделали совместное заявление. В нем они потребовали от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Заявление государств приурочено к годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии…

- Знаете, я бы это никак не комментировал, потому что это заявление стран, которые, наравне с Грузией, несут такую же ответственность за эту агрессию и развязывание войны...

Эти страны вооружали Грузию, эти страны подбивали Грузию к войне.

Поверьте мне, я очень много знаю, я был непосредственным участником этих событий, - усилия и всего руководства Абхазии, и усилия Российской Федерации были направлены, для того, чтобы не довести эту ситуацию до противостояния. Но, к большому сожалению с приходом Саакашвили к власти Грузия взяла этот курс.

И еще раз хочу сказать, что та миротворческая операция, которую проводила Российская Федерация в Южной Осетии – она уникальна. Мировому сообществу нужно учиться у России, как проводить миротворческие операции.