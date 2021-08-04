Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией, а также упрощение получения жителями республики российского гражданства.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Министерство иностранных дел России поручено подписать данное соглашение от имени российской стороны. Согласно первой статье соглашения, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

Документ также предполагает то, что граждане, у которых было южноосетинское гражданство на 26 августа 2008, когда Россия признала независимость республики, могут обратиться за российским паспортом в упрощенном порядке.