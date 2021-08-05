Родители погибшей в ДТП девушки приютили виновника аварии у себя дома

Родители девушки были убиты горем, и многие на их месте стали бы винить Ника, а некоторые, возможно, даже попытались бы ему отомстить

Эта драматическая история произошла в Великобритании. В 2017 году 23-летняя Мария Хименес, которой оставалось всего неделя до дня рождения, пошла на вечеринку, чтобы отдохнуть с друзьями. Немного выпив, она поняла, что не сможет вести машину, и попросила своего друга Ника Лея сесть за руль. Правда молодой человек не был примерным водителем и разогнался почти до 180 километров в час, из-за чего потерял управление и врезался в столб, перевернув машину.

Как это часто бывая, водитель в последний момент инстинктивно повернул руль, прикрывая от удара свою сторону машины. Мария сидела рядом на переднем пассажирском месте — именно там автомобиль врезался в столб. А вот Ник не просто выжил, а почти не пострадал, так, синяки да царапины, передает Sun.

Полиции это не помешало возбудить против него уголовное дело, ведь парень больше чем в два раза превысил разрешенную скорость, а ДТП, которое он спровоцировал, в правоохранительных органах охарактеризовали как трагедию, которую «полностью возможно было предотвратить».

Родители девушки были убиты горем, и многие на их месте стали бы винить Ника, а некоторые, возможно, даже попытались бы ему отомстить. Но родители Марии были не из таких.

- Неожиданно я подумал: а кто там с Ником в полицейском участке? - рассказала мать погибшей Элизабет. – Я знала, что его семья живет в Сингапуре, и, наверное, он был в отчаянии.

Сама Элизабет лично не знала парня, но вспомнила, что дочь рассказывала о своем друге. Он приехал в Великобританию в 2016 году, а познакомились они на занятиях музыкой. Молодые люди сблизились и часто поддерживали друг друга в сложных ситуациях.

Родители Марии знали, что после произошедшего Нику негде было жить, и они решились на сложный шаг – пригласить его жить к себе домой.

- Ситуация была ужасная, я не могла вынести мысль, что Ник станет еще одной жертвой ДТП, - рассказала Элизабет.

Она вспоминает, как привела испуганного парня в гостиную, где уже ждал Фернандо – отец Марии.

- Ник обнял его и прорыдал «Пожалуйста, простите меня», - вспоминает Элизабет. - Они оба упали на пол и начали плакать, а Фернандо сказал: «Я прощаю тебя, сын».

Семья Марии приняла Ника и стала заботиться о нем как о родном ребенке.

- Если бы я удерживал в себе чувство зла и мести, то они бы уничтожили меня, - признается Фернандо. - Вместо этого я решил полюбить его, вот тогда он и стал для меня сыном.

В результате Ник прожил в семье около трех месяцев, пока шло расследование дела.

В итоге парня приговорили к пяти годам тюрьмы за опасное вождение, приведшее к смерти, и даже за решеткой Фернандо и Элизабет навещали его каждую неделю и всячески поддерживали. Через три с половиной года парень был освобожден за примерное поведение, но его сразу же депортировали на родину. Но даже через тысячи километров родители Марии и Ник поддерживают связь через Интернет.

- Он держится молодцом, сейчас Ник уже женат и у него есть ребенок, но мы все равно разговариваем каждый день. Мы бы полетели к нему, но из-за коронавируса это невозможно, - рассказала Элизабет.

Фернандо тоже не держит зла на Ника:

- Настоящая сила прощения зависит не от того, кого прощают, а от прощающего, ничего не вернет мне Марию, но прощение Ника облегчило мои страдания.

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