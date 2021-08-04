В соцсетях по всему миру набирает обороты «зацелованный тренд»

Пользователи TikTok запустили уж очень необычный тренд: они проверяют реакцию своих подопечных на поцелуй. Фото: Shutterstock

Что будет, если поцеловать своего домашнего питомца в лоб? Пользователи TikTok запустили уж очень необычный тренд: они проверяют реакцию своих подопечных на поцелуй. И не далеко не всегда ответ четвероногих вызывает улыбку и умиление, нередко животные ведут себя непредсказуемо.

«Посмотрите, какой она ангел на этой земле», - подписала свое видео американка Кэти Ролетто. Когда она поцеловала свою собаку, та, просидев пару секунд без движения, внезапно положила на плечо девушке свою голову.

«Как мило», - тут же написали в комментариях подписчики Кэти.

Но далеко не все котики и собачки такие милые.

Парня по имени Сэди его кот после того, как хозяин проявил по отношению к нему знаки внимания, сначала дал лапой по лицу, а потом и вовсе укусил за щеку.

«Кажется, я нарушил его личные границы, - отшутился хозяин усатого британца, добавив. - Он дурной, но я его люблю».

Были и те, кто решил удивить подписчиков. Они стали целовать не домашних, а хищных животных.

Житель американского Орландо на свой страх и риск взял и чмокнул аллигатора.

«С Днем Святого Валентина», - подписал свое видео он, прикоснувшись губами к крокодилу. Тот в ответ приоткрыл пасть, но не дотянулся до тиктокера, потому что тот быстро дал деру.

После такого видео смотреть, как кто-то целует свою любимую крысу, можно уже без особого страха.

Да, конечно же, большинство пользователей соцсетей демонстрируют «зацелованным трендом» свои искренние, нежные чувства к песикам и кошечкам. И ответная реакция всех радует: таких проявлений любви от животных никто не ожидал.

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