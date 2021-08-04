Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире4 августа 2021 8:12

В соцсетях по всему миру набирает обороты «зацелованный тренд»

В TikTok владельцы четвероногих показывают, как реагируют их питомцы на обычный поцелуй
Алена ГРИЦЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пользователи TikTok запустили уж очень необычный тренд: они проверяют реакцию своих подопечных на поцелуй.

Пользователи TikTok запустили уж очень необычный тренд: они проверяют реакцию своих подопечных на поцелуй.

Фото: Shutterstock

Что будет, если поцеловать своего домашнего питомца в лоб? Пользователи TikTok запустили уж очень необычный тренд: они проверяют реакцию своих подопечных на поцелуй. И не далеко не всегда ответ четвероногих вызывает улыбку и умиление, нередко животные ведут себя непредсказуемо.

«Посмотрите, какой она ангел на этой земле», - подписала свое видео американка Кэти Ролетто. Когда она поцеловала свою собаку, та, просидев пару секунд без движения, внезапно положила на плечо девушке свою голову.

«Как мило», - тут же написали в комментариях подписчики Кэти.

Но далеко не все котики и собачки такие милые.

Парня по имени Сэди его кот после того, как хозяин проявил по отношению к нему знаки внимания, сначала дал лапой по лицу, а потом и вовсе укусил за щеку.

«Кажется, я нарушил его личные границы, - отшутился хозяин усатого британца, добавив. - Он дурной, но я его люблю».

Были и те, кто решил удивить подписчиков. Они стали целовать не домашних, а хищных животных.

Житель американского Орландо на свой страх и риск взял и чмокнул аллигатора.

«С Днем Святого Валентина», - подписал свое видео он, прикоснувшись губами к крокодилу. Тот в ответ приоткрыл пасть, но не дотянулся до тиктокера, потому что тот быстро дал деру.

После такого видео смотреть, как кто-то целует свою любимую крысу, можно уже без особого страха.

Да, конечно же, большинство пользователей соцсетей демонстрируют «зацелованным трендом» свои искренние, нежные чувства к песикам и кошечкам. И ответная реакция всех радует: таких проявлений любви от животных никто не ожидал.

Зацелованный тренд
Что будет, если поцеловать своего питомца в лоб? Пользователи TikTok запустили уж очень «опасный» тренд. Они проверяют реакции животных на поцелуй хозяина. Почему опасный? Лучше посмотрите на это сами…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледяной мед стал горячим трендом TikTok

Рецепты нового лакомства постоянно обновляются (подробности)

О РАЗНОМ