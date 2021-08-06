Мать эмира Катара стала самой влиятельной женщиной в арабском мире

Моза прекрасно образована, к ее мнению прислушиваются не только на Востоке, но и во всем мире Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Одной из самых влиятельных женщин в арабском мире принято считать вторую из трех жен катарского эмира Хамада бин Халифа аль-Тани – шейху Мозу аль-Миснед.

Всегда элегантная, в нарядах от кутюр, с королевской осанкой, она является не только законодательницей моды, но и активным общественным деятелем.

Ее смелый образ дал толчок к переменам в жизни катарских женщин.

Но дело не только в красивых костюмах, ухоженном лице и безупречной прическе: шейха Моза прекрасно образована, к ее мнению прислушиваются не только на Востоке, но и во всем мире.

Со своим будущим супругом она познакомилась, когда ей было 18 лет. Но девушка не торопилась выйти замуж. Моза получила образование психолога в Университете Катара, после чего уехала на стажировку в Соединенные Штаты.

Вернувшись домой, она стала второй женой эмира и родила ему семерых детей. Всего же у Хамада бин Халифа аль-Тани - 25 детей от трех жен.

Пока дети были маленькие, Моза занималась их воспитанием. Когда они выросли, то она продолжила свое обучение, тем самым заслужив уважение супруга.

Моза стала первой женщиной, кого шейх допустил к власти. В Катаре она руководит образовательными, гуманитарными и благотворительными проектами, ведет активную общественную деятельность и является специальным послом ЮНЕСКО по базовому и высшему образованию.

- Я хочу, чтобы школы воспринимались как святыни, которые ни при каких условиях не могут стать мишенью во время войны, - говорит шейха.

Она потратила годы на то, чтобы все дети в ее стране смогли получать образование. И объездила полмира с гуманитарной миссией, дав возможность более чем 10 миллионам детей поступить в школу.

Благодаря ей, женщины в Катаре имеют право голосовать, водить машину и одеваться не так строго, как в соседних странах.

В мире ее считают иконой стиля. Кстати, она не носит хиджаб, прикрывая волосы стильным тюрбаном. В одежде предпочитает современные, но сдержанные фасоны, не боится носить яркие вещи. В ее гардеробе - много дизайнерской одежды, сшитой на заказ именитыми модельерами, а также драгоценностей.

В этом году шейхе Мозе исполнится 62 года. На престол взошел один из ее сыновей. Она продолжает заботиться о будущем своей страны и о том, чтобы в арабском обществе женщина всегда оставалась на почетном месте.