Индекс «Пятёрочки»: цены на овощи из «борщевого набора» в сети были ниже рынка во 2 квартале

В апреле-июне минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, стоил 4 979 рублей в среднем по стране, в Москве – 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге – 5 527 рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период составляла 4 977 рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 5 505 рублей – в столичных объектах, 5 394 рубля – в петербургских. Таким образом индекс «Пятёрочки», то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в «Пятёрочке» и в среднем на рынке, составил 100%, 92% и 98% соответственно, то есть в Москве минимальный проднабор в магазинах сети стоил дешевле на 8%, чем средняя стоимость в городе, в Петербурге – на 2% дешевле.

В течение второго квартала продовольственная инфляция ускорялась от месяца к месяцу – с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Ещё более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию – с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце.

«Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объёме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей «борщевого набора» оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок», - поясняет руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров.

В то же время «Пятёрочка» старалась обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в этой категории. Например, капуста в сети стоила на 16% ниже, чем в среднем по рынку, лук – на 11%, морковь – на 8%. В целом, практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были дешевле среднерыночных показателей: помимо части овощей из «борщевого набора» солёная селедка – на 21%, горох и фасоль – на 20%, подсолнечное масло и яблоки – на 18%, курица – на 16%, вермишель – на 12%, мука – на 11% и т.д.

Кроме того, на часть продуктов «Пятёрочка» зафиксировала дефляцию во втором квартале относительно первого. Так, огурцы подешевели на 22%, мороженая рыба и пшено – на 3%, чёрный чай и перец горошком – на 2%, карамель – на 1%. Стабильными остались цены на яблоки, сыры, творог, рис и муку.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 33,8-41,3% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 3 008 рублей, 3 507 рублей в Москве и 3 658 рублей в Санкт-Петербурге.