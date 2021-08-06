Об аренде замолвили слово

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Мировой опыт говорит: аренда жилья – действенный способ решения жилищного вопроса, особенно для молодежи, которая становится всё мобильнее. В России этот рынок пока находится в так называемой серой зоне. Ситуацию пытаются исправить в Институте развития ДОМ.РФ, который активно реализует арендные проекты. Но для более эффективного развития этого сегмента необходимы новые механизмы господдержки для рынка цивилизованной аренды. Это помогло бы многим семьям с невысоким доходом, которые не могут позволить себе даже льготную ипотеку, решить жилищную проблему. Такое мнение высказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, комментируя исследование аналитиков госкомпании «Государственная поддержка арендного жилья в США».

Согласно исследованию, в США примерно треть населения (33%) прибегает именно к аренде жилья. Цифры достаточно высокие еще и потому, что для арендаторов в стране существуют различные льготы и социальные меры поддержки. Например, в ходу так называемые именные ваучеры для малообеспеченных семей, которые дают их обладателям право на вычет из ежемесячной арендной ставки. При этом снимать жилье можно где угодно. Более того, во всем мире аренда в принципе рассматривается как один из основных инструментов улучшения жилищных условий для разных категорий граждан.

В ДОМ.РФ считают, что в России имеет смысл запустить федеральную программу господдержки рынка аренды, в том числе и для тех, кто не может купить квартиру. Предпосылки для этого есть. Во-первых, согласно данным исследования, примерно 35% семей в России не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке. Во-вторых, лишь около 10% российских семей снимают жилье (но это в частном секторе, без господдержки).

ДОМ.РФ готов участвовать в разработке необходимых механизмов с учетом российских реалий и мирового опыта, привлекать к этому проекту профессиональных инвесторов. У ДОМ.РФ есть позитивный опыт пилотного проекта доступной аренды в Воронеже, который можно распространить на другие регионы. «В нашем воронежском доме учителя, медики, спортсмены арендуют комфортные квартиры с различными сервисами по минимальным ставкам. Отзывы от них самые положительные, а ведь им есть с чем сравнить – многие из них раньше арендовали жилье в частном фонде», – рассказал Виталий Мутко.

Думается, в скором времени вследствие взаимодействия бизнеса и государства в стране может увеличиться число арендных домов. И это махом устранит многие проблемы: люди получат приличное жилье, регионы решат социальные задачи, а бизнес реализует свои интересы.