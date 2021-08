В мире намечается катастрофический дефицит женщин

Скоро всех женщин разберут. Возможно, это приведет к многомужеству. Фото: Shutterstock

О грядущем катастрофическом перекосе в сторону сильного пола сообщили Доктор Фэнцин Чао (Dr Fengqing Chao) из Университета короля Абдаллы в Саудовской Аравии (King Abdullah University of Science and Technology) и ее коллеги из США (University of Massachusetts) и Сингапура (National University of Singapore). Дефицит женщин в ближайшие десятилетия предрекло компьютерное моделирование, которое провели ученые.

«Моделисты» виртуально заглянули в будущее, оттолкнувшись от сложившихся ныне тенденций. А понять, каковы они, позволили более 3 миллиардов записей о рождении, сделанные в период с 1970 по 2020 год.

Итог: к 2030 году дефицит женщин составит около 5 миллионов, а к 2100 и более 20 миллионов. Сильнее всего его ощутят страны Азии, Юго-Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Африки - в большинстве семей там хотели бы мальчиков.

Полученные результаты прогнозисты обнародовали в научном журнале BMJ Global Health, на который ссылаются газеты The Times и Daily Mail, приводя слова Фэнцин Чао: «Образовавшийся переизбыток молодых мужчин затронет примерно треть населения Земли».

- Дефицит женщин может спровоцировать всплеск антисоциального поведения и насилия, вызвать массовую миграцию, нарушить тем самым стабильность и осложнить социальное устойчивое развитие, - пугает исследовательница, подчеркивая, что совсем уж точно предсказать последствия демографического перекоса невозможно.

Фэнцин Чао и ее коллеги видят главное зло в так называемом пренатальном выборе – будущие родители, пользуясь всевозможными методами, стараются зачать мальчиков. Как естественным путем, так и посредством искусственного оплодотворения. Высчитывают благоприятные моменты, химичат… А забеременевшие девочками зачастую делают аборты.

Однако, дело не только в пренатальном выборе и способах его осуществления. Похоже, имеются и некие другие причины, не зависящие от предпочтений будущих родителей. Ведь демографическая ситуация меняется и в Европе, где «женоненавистничество», если так можно выразиться, не столь уж популярно. Но и там, как свидетельствуют ученые, сотрудничающие с Европейской ассоциацией демографических исследований (European Association for Population Studies), мужчин почему-то становится все больше и больше.

Испокон веков и до недавнего времени все было наоборот. В народонаселении планеты преобладал слабый пол. Об этом свидетельствует исследование, которое несколько лет назад провели генетики из Института эволюционной антропологии Макса Планка. Они вникли в генетические особенности нескольких сотен европейцев. Конкретно присмотрелись к их хромосомам – «мужской» Y-хромосоме, которая передается по отцовской линии, и к «женской» митохондриальной ДНК, наследуемой от матерей.

Из обнаруженного следует: известная советская песенка поэта Рыжова на музыку Колкера, в которой имеются слова «потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят» по сути, верно отражала существовавшую прежде пропорцию. Теперь она вдруг взяла и перевернулась.

В лидеры «перекоса» выбилась Швеции. К 2015 году мужчин здесь стало на 277 больше, чем женщин. Через год разница составляла уже 12 тысяч. А ныне – примерно 41 тысячу.

Помимо Швеции феномен демонстрируют Норвегия, Дания, Швейцария, Германия, Великобритания. В ближайшее время его ожидают по всей Европе.

В России, по какой-то загадочной причине, перекоса нет. Соотношение мужчин и женщин у нас не меняется десятилетиями. Согласно данным Росстата, в 2009 году на 1000 мужчин приходилось 1170 женщин. В 2021 их стало даже чуть больше – 1186. Но, если округлить, пропорция окажется все той же «старинной» 10 девчонок на 9 ребят.

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ

Пол будущего ребенка и в самом деле можно выбрать заранее

Методы пренатального выбора совершенствуются. Одна из последних новаций - от медиков из Университета Хиросимы (Hiroshima University in Japan), ведомых профессором Масаюки Симада (Masayuki Shimada). Они нашли способ сделать так, чтобы до яйцеклетки первыми добирались сперматозоиды, от которых получится мальчик

Яйцеклетка — носитель Х-хромосомы, женского начала, образно говоря. Сперматозоид — символизирует мужского начало. Но может нести как мужскую Y-хромосому, так женскую - Х.

«Мужских» и «женских» сперматозоидов в сперме примерно поровну. Что превращает процесс обретения пола в эдакую орлянку.

Сочетание ХХ приводит к рождению девочки, А ХY — мальчика. Девочка получается, когда в яйцеклетку внедряется сперматозоид с Х-хромосомой. Мальчик — если на месте «женского» сперматозоида оказывается носитель Y-хромосомы.

Считалось, что «мужские» и «женские» сперматозоиды ничем внешне не отличаются. А раз так, то отделить одни от других невозможно. Но как обнаружили японцы, отличие все же есть — в белках на внешней оболочке сперматозоидов и, соответственно, в генах, которые их кодируют.

Уяснив это, ученые подобрали химические вещества, которые связываются исключительно с белками оболочки сперматозоидов, несущих Х-хромосому. «Цепляются» к двум из них и тормозят передвижение. В результате «мужские» сперматозоиды — носители Y-хромосомы - добираются до яйцеклетки быстрее своих искусственно заторможенных собратьев, внедряются и обеспечивают сочетание ХY, которое и приводит к зачатию мальчика.

О своем открытии Масаюки Симада и его коллеги сообщили в PLOS Biology, а коротко о нем рассказали на портале EurekAlert.

Экспериментируя с мышами и крысами, Масаюки Симада с коллегами, используя химические тормоза, добивались рождения потомства мужского пола в 90 случаях из 100.

В ближайшее время японцы намерены создать некий гель, обеспечивающий преимущество носителям Y-хромосом самым простым способом. Достаточно будет намазать им место проведения забегов сперматозоидов. То есть, впрыснуть во влагалище непосредственно перед половым актом.

