Не с первого взгляда: две трети романтических отношений начинаются с дружбы

Дружба до брака доведет Фото: Shutterstock

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» — писал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь» - соглашался Леонид Утесов в песне на слова Василия Лебедева-Кумача. А им обоим вторили и продолжают вторить кино и телевидение, демонстрируя, что сильные чувства, как правило, возникают у незнакомых внезапно, с первого взгляда и без каких-либо предварительных формальностей.

А реальная жизнь? В самом ли деле она изобилует стихийно начавшимися романтическими отношениями? Ответы на эти вопросы искали канадские психологи, которыми руководила Дану Энтони Стинсон (Danu Anthony Stinson), профессор Университета Виктории (University of Victoria).

Опрос, который ученые провели среди нескольких тысяч студентов и преподавателей, продемонстрировал: 68 процентов, полюбивших, в итоге, друг друга, начинали свои отношение с дружбы. То есть, платонически. Большинство дружили по два года, прежде чем перейти к романтическому общению.

Вывод пытливых исследовательниц: люди заблуждаются, предвзято считая любовь и дружбу принципиально разными типами отношений. Якобы дружить – это одно, а любить – совсем другое. И уж если знакомство переросло в дружбу, то ждать в дальнейшем секса не стоит. Нет. Как глубокомысленно пишут авторы в отчете, опубликованном в журнале Social Psychological and Personality Science: «границы между дружескими и романтическими отношениями размыты».

Результаты канадских исследований близки к тем, которые чуть раньше получили биологи из США. Они тоже усомнились в любви с первого взгляда. И в итоге, пришли к выводу: одного взгляда – точнее свидания – будет мало. Нужно, как минимум, четыре. Для того, чтобы кто-то из партнеров разобрался в возникших чувствах, даже трех свиданий не хватает. Не говоря уж о двух или одном. Мозгу необходимо время, чтобы собрать информацию, обработать ее и внедрить на уровень подсознания, где и продолжится обработка полученных данных уже без участия разума. Вплоть до возникновения непонятно откуда взявшегося ощущения - «жить без нее (него) не могу».

Желание женщины казаться лучше, чем она есть на самом деле, держится примерно месяц после знакомства. Фото: Shutterstock

Объяснение таково: большая часть информации поступает в мозг незаметно для его владельца, а он - владелец - может просто не обратить внимание на какие-то детали. Но они «впечатаются» и потом «всплывут». И простите уж за банальное сравнение, лягут крошечными, но весомыми грузиками на ту или иную чашу весов. Чем больше «грузиков», тем вернее решение. Но до бесконечности «грузить» не нужно - четырех подходов, то есть, свиданий, вполне хватает.

Если свиданий меньше четырех, то мозг может начать выдавать ложные сигналы, основанные на фантазиях. И тут возникает риск либо принять за любовь вульгарное вожделение, либо недооценить партнера, «выдумав» несуществующие отрицательные качества.

КСТАТИ

На каком свидании можно увидеть истинное лицо женщины

Несколько тысяч представительниц прекрасного пола приняли участие в исследовании по заказу британской косметической компании Superdrug. В результате социологам удалось выяснить: в среднем проходят четыре недели и один день - то есть почти месяц, - прежде чем кавалер увидит лицо своей новой возлюбленной без макияжа.

Большинство женщин уверены: не следует торопиться с появлением не накрашенными перед бойфрендами – особенно сразу после знакомства. Опасаются, что увидев их «таких страшных», они могут и сбежать.

Треть опрошенных вообще не допускают мысли, что могли бы прийти на первое, да и на второе свидание без соответствующей раскраски.

Шесть из десяти готовы не смывать макияж до тех пор, пока не почувствуют, что кавалер влюбился достаточно глубоко. А это, как уверяют исследователи сильных романтических чувств (см. выше), требует продолжительной дружбы или хотя бы не менее 4 свиданий.

Треть дам признались, что, оказавшись с новым бойфрендом наедине, они в первую очередь направляются в ванную, чтобы подправить макияж. И даже во время интимного свидания женщины не успокаиваются - по крайней мере поначалу. В середине ночи они незаметно пробираются опять же в ванную. Или встают раньше возлюбленных, подкрашиваются, чтобы те увидел их уже во всей красе. Ведь 9 из 10 женщин хотят, чтобы новый бойфренд не сомневался, что они красивы в любое время.

В среднем через 29 дней дамы наконец-то успокаиваются и открывают свои истинные личики. Готовы даже умыться в присутствии кавалеров.

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