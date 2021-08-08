Геннадий Онищенко: Все 87 детей, которых госпитализировали из поезда «Мурманск - Адлер», заразились в дороге

Экс-главсанврач, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, уже 87 детей госпитализировано с поезда «Мурманск – Адлер». У вас какая-то другая информация есть?

- Мне кажется, и эта - достаточно тревожная. Всего ехало 224 ребенка, значит, практически каждый третий пострадал.

По тем данным, которые сегодня даются в официальных источниках, это норовирусная инфекция. И это говорит о том, что из ряда вон плохо готовился состав для перевозки организованных групп пассажиров, детей, отправившихся на отдых.

Они ехали из Мурманска, и уже на территории Краснодарского края началась вот эта, по существу, драма. Потому что дети госпитализированы в три больницы на территории Краснодарского края по ходу движения поезда.

Это значит, что для них отдых закончился. Да и все остальные дети, которые не имеют признаков заболевания, - они все равно находились в контакте с больными. Потому что это, по меньшей мере, три открытых вагона, может быть, даже четыре открытых - плацкартных, в которых этих детей везли.

Значит, и те, кто не заболел, не могут попасть на отдых, потому что, если они даже приедут на юг, они будут изолированы, ограничены в общении с другими детьми, потому что они - в потенциале - могут быть тоже больными.

- А где ребята могли заразиться, в поезде или дома еще?

-,Заразились, конечно же, в поезде.

- Скажите, а что это за инфекция?

- Это инфекция, которая передается элементарным путем – через пищу, может быть, через воду.

В данном случае, явно «пищевой фактор» работает, потому что - нарастание числа заболевших. Я думаю, что этими 87 детьми не закончилось еще.

- Кто за это должен понести ответственность?

- Во-первых, перевозчик. Ну и, наверное, надо оценить уровень ответственности тех, кто контролировал и готовил этот состав к перевозке детей. И, конечно, - вина за случившееся лежит на тех, кто отвечает за термическую обработку пищи, в целом - за качество питания детей.

Единственное, что я могу с удовлетворением отметить, что таких случаев все меньше и меньше. В этом году это первое подобное ЧП. А у нас обычно летом из Мурманской, Архангельской областей на юг

вывозят до 500 тысяч детей.

- Как вы оцениваете работу медиков, которые быстро отреагировали и госпитализировали ребятишек по ходу движения поезда?

- Медики, конечно, молодцы. Тут не в этом дело.

Если раньше санитарные, медицинские контролирующие органы могли этот поезд сопровождать - и в процессе экипировки, и в пути следования, в вагоны заходили специальные бригады и контролировали, как перевозятся дети. Там же не только вопросы питания и профилактики кишечных инфекций, но и - температурного режима, комфортности и санитарного порядка в подвижном составе, в котором едут дети. Здесь всегда более повышенные требования.

Сейчас такого контроля, к сожалению, нет...

- А какой там возраст детей, вы не знаете?

- Ну, младшие школьники, как правило, не ездят в такие дальние поездки, они дома отдыхают, значит, начиная примерно с 12 лет и старше.

- Вам не удалось связаться с медицинскими учреждениями, где эти ребятишки сейчас находятся?

- Ну, за них я не беспокоюсь. Потому что у нас с вами получается, что они все в легкой форме или - средней тяжести. Слава Богу, эта инфекция именно так протекает.

Но то, что нам предстоит буквально через неделю массовый вывоз детей с отдыха…

И мы должны сделать выводы из этого события, отнюдь не красящего ни одну из структур, которые причастны к этому так называемому отдыху детей.

И все составы, вопреки всяким запретам,тщательно проверить, особенно обратить внимание на подготовку продуктов питания, пополнения их по ходу движения поездов.

Ну, и, конечно же, обязательно соблюдать термическую обработку всего того питания, что подается детям.

- Спасибо огромное вам, Геннадий Григорьевич, за такой подробный анализ случившегося.