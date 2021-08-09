Немецкий приют для животных создал сайт знакомств для своих подопечных

В этом году из-за затянувшейся пандемии ситуация с приютами домашних животных в Европе особенно сложная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий приют для животных запустил сайт знакомств. Но не для людей, а для братьев их меньших.

- Эта инициатива заставляет многих улыбаться, но у нее есть цель - бороться с одиночеством животных, которых с каждым годом все чаще и чаще выбрасывают на улицу.- рассказывают инициаторы создания сайта, сотрудники ветеринарной клиники, расположенной в Мюнхене.

Сайт, интерфейс которого очень похож на хорошо известный Tinder, называется The Purrfect Match. Его официальное открытие было запланировано на 8 августа 2021, в Международный день кошек, сообщает Le Point.

На нем размещены профили находящихся в приюте кошек и собак. Четвероногие питомцы сфотографированы в нескольких ракурсах, каждому из них дана характеристика. Например, Саския - «гламурная короткошерстная кошка», пес Харкос - «настоящий защитник».

Животных не планируется знакомить друг с другом, они должны посредством сайта найти вторую половину в лице хозяина, который заберет их к себе домой.

Приоритет будет отдаваться не самым красивым, а тем, кто дольше всех находится в приюте. Можно даже будет завязать беседу с понравившимся четвероногим, ее за него проведет чат-бот.

Каждое лето в Германии по данным, опубликованным Баварской академией прессы, на улице оказываются более 70 тысяч кошек и собак.

Немцы взяли в привычку брать собак и кошек только на летний период, на время каникул своих детей, чтобы им было не скучно проводить время дома. А когда начинаются трудовые и учебные будни, от питомцев пытаются избавиться, отдав их в приют или просто выбросив на улицу.

В этом году ситуация особенно сложная, приюты домашних животных переполнены не только в Германии, но и по всей Западной Европе.

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