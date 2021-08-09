Путин: Россию несправедливо отстранили от Олимпиады в Рио

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами паралимпийской команды России в режиме видеоконференции из Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с параолимпийской командой. Президент вспомнил, что российским спортсменам в последние годы приходится отбиваться от постоянных обвинений.

- Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О горечи в связи с абсурдным решением приостановить членство российского параолимпийского комитета в международном комитете. Это стало одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт, - с сожалением констатировал Путин.

Президент добавил, что положение «к счастью, меняется» и теперь у нас есть шансы побороться за медали.

- Мы с особым волнением ожидаем старта игр в Токио. Российские параолимпийцы многие годы добиваются выдающихся результатов, - заявил глава государства.

После приветственной речи президента слово дали спортсменам. Настрой у них оказался боевым.

- Мы страну не подведем, - пообещала чемпионка мира по волейболу сидя Елизавета Кунстман.

- Не сомневаюсь, - ответил Путин.

Десятикратный чемпион мира по легкой атлетике лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин напомнил, как давно наши параолимпийцы не выступали на соревнованиях такого уровня.

- Я девять лет жду. В Рио должен был выступать, но мы не поехали. Олимпиаду в Токио перенесли на год – мы продолжили готовиться, - рассказал Вдовин о сложной подготовке спортсменов.

Параолимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. От России едет 200 спортсменов – они посостязаются в 19 видах спорта.

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