Родственники решили помочь бабушке с уборкой и случайно выкинули 2 млн рублей

На поиски ушло минут 10, а вот, чтобы определить, какая именно машина забрала мусор от нужного дома, и где она сейчас — куда больше Фото: Shutterstock

Родственники решили помочь пожилой бабушке с уборкой — и это чуть было не закончилось трагедией. А все потому что женщина не предупредила ретивую молодежь, где хранит заначку. Надо сказать, что выбрала она для нее не самое тривиальное место.

Внуки и правнуки жительницы американского Кливленда разделили дом на «зоны ответственности»: кто-то драил ванную, другой выбивал ковры, третий наводил порядок на кухне. Дошло дело и до морозилки, где под слоем льда покоились годы, если не десятилетия, всякие полуфабрикаты. Они и в момент покупки не были шедеврами кулинарного искусства, а уж после такой глубокой заморозки вообще вряд ли годились в пищу. Так что вопрос решили радикально — все на выброс.

Морозилка уже пару часов стояла девственно чистой и пустой, когда до кухни долетел голос хозяйки дома:

- Там конверт лежит, не выкидывайте его!

Когда озадаченные родственники уточнили, что же такого ценного в конверте из морозилки, оказалось, что там были 25 тысяч долларов (почти 2 млн рублей) — заначка старушки на черный день. Почему в морозилке? Чтобы воры не нашли!

Кинулись во двор, но мусоровоз уже успел проехать по улице — баки были пусты. Тогда стали звонить в местную компанию, которая занимается вывозом отходов.

- У нас был один шанс — если водитель спецмашины еще не добрался до городской свалки, - рассказал журналистам сотрудники компании-оператора Гэри Кэпен. - Как только отходы сваливают на полигон, бульдозеры тут же ровняют их с землей. В буквальном смысле.

К счастью, водитель еще был на маршруте. Ему сказали вывалить весь «улов» на площадке мусороперерабатывающего комплекса. Там работяги приняли перебирать содержимое мусоровоза вручную.

- Девчонки, которые выкинули конверт, выглядели очень расстроенными, так что я сказал им, что если он в этой машине, мы его непременно отыщем, - рассказывает другой «мусорщик» Дэн Шоуни.

Кстати, именно он нашел конверт с заначкой. На поиски ушло минут 10, а вот, чтобы определить, какая именно машина забрала мусор от нужного дома, и где она сейчас — куда больше.

Имела ли благодарность незадачливых родственников, чуть было не превративших генеральную уборку в катастрофу, финансовое выражение — не сообщается.