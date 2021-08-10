ФСБ научит чиновников и преподавателей выявлять террористов

На базе ведущих вузов образованы 22 учебно-методических центра, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов в области профилактики терроризма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова состоялось заседание, где были рассмотрены вопросы по обучению лиц, ответственных за реализацию мероприятий по противодействию терроризму.

- За три года на базе ведущих вузов образованы 22 учебно-методических центра, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов в области профилактики терроризма. Внедрение соответствующих учебных программ в общероссийскую систему профессионального образования позволило поднять уровень компетентности занятых в этой сфере государственных и муниципальных служащих, - заявил в своем выступлении директор ФСБ России Александр Бортников.

Он также отметил, что качественная подготовка сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, ответственных за реализацию профилактических мероприятий является "обязательным условием проведения эффективной государственной политики в области противодействия терроризму".

Эксперты НАК подчеркнули необходимость системного обучения преподавательского состава с использованием наработанного в ряде регионов положительного опыта и предметных образовательных материалов, ориентированных на практическую деятельность. Члены НАК обсудили и выработали комплекс мер, направленных на дальнейшее обучение чиновников и преподавателей.

В заседании приняли участие члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти и антитеррористических комиссий ряда субъектов России, представители правоохранительных органов и специальных служб.