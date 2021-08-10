Журналисты собрали 17 млн рублей для женщины, которая выдавала себя за многодетную мать

Уже через несколько дней на счету героини было больше 230 тысяч долларов

Курьезная история произошла на днях в США, где трогательный репортаж телеканала CNN вызвал море эмоций у зрителей. Еще бы, ведь речь шла об ужасной ситуации: мать троих детей 5, 6 и 8 лет отроду собирались выгнать из дома за неуплату. Сердобольные зрители сразу же откликнулись на призыв телевизионщиков жертвовать деньги через сайт GoFundMe — популярный сервис для сбора пожертвований. Уже через несколько дней на счету героини было больше 230 тысяч долларов (порядка 17 миллионов рублей). Правда потом выяснилось пикантная деталь - дама вообще не имеет отношения к детям.

Изначально репортаж рассказывал про Дашу Келли - маму трех девчонок, которая потеряла работу из-за эпидемии коронавируса. А теперь из-за отсутствия денег мать-одиночку пытаются выгнать из дома, несмотря на мораторий на выселение, введенный властями на период пандемии.

Сразу после выхода сюжета дама позвонила репортеру и сообщила ему, что на самом деле не является матерью малюткам, а просто временно заботится о них у себя дома. Но медиа-машину было уже не остановить. Изначально женщина планировала собрать всего лишь две тысячи долларов на аренду дома, но счетчик пожертвований на GoFundMe перевалил за 230 тысяч, сама «семья» встретилась даже с членом Палаты представителей США.

В итоге выяснилось, что Келли просто называла себя матерью в описании к просьбе о деньгах на сайте, так как чувствовала привязанность к детям, а на самом деле эти девочки были отпрысками парня дамы, и они вернуться жить с настоящей матерью в начале учебного года. Теперь CNN осторожно называет Келли «женщиной, которой грозит выселение», не упоминая детей.

Примечательно, что эту историю раскопали республиканский телеканал FoxNews, который является главным конкурентом поддерживаемого демократии CNN.