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В мире10 августа 2021 18:08

Журналисты собрали 17 млн рублей для женщины, которая выдавала себя за многодетную мать

Дама просто хотела избежать выселения
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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Уже через несколько дней на счету героини было больше 230 тысяч долларов

Уже через несколько дней на счету героини было больше 230 тысяч долларов

Курьезная история произошла на днях в США, где трогательный репортаж телеканала CNN вызвал море эмоций у зрителей. Еще бы, ведь речь шла об ужасной ситуации: мать троих детей 5, 6 и 8 лет отроду собирались выгнать из дома за неуплату. Сердобольные зрители сразу же откликнулись на призыв телевизионщиков жертвовать деньги через сайт GoFundMe — популярный сервис для сбора пожертвований. Уже через несколько дней на счету героини было больше 230 тысяч долларов (порядка 17 миллионов рублей). Правда потом выяснилось пикантная деталь - дама вообще не имеет отношения к детям.

Изначально репортаж рассказывал про Дашу Келли - маму трех девчонок, которая потеряла работу из-за эпидемии коронавируса. А теперь из-за отсутствия денег мать-одиночку пытаются выгнать из дома, несмотря на мораторий на выселение, введенный властями на период пандемии.

Сразу после выхода сюжета дама позвонила репортеру и сообщила ему, что на самом деле не является матерью малюткам, а просто временно заботится о них у себя дома. Но медиа-машину было уже не остановить. Изначально женщина планировала собрать всего лишь две тысячи долларов на аренду дома, но счетчик пожертвований на GoFundMe перевалил за 230 тысяч, сама «семья» встретилась даже с членом Палаты представителей США.

В итоге выяснилось, что Келли просто называла себя матерью в описании к просьбе о деньгах на сайте, так как чувствовала привязанность к детям, а на самом деле эти девочки были отпрысками парня дамы, и они вернуться жить с настоящей матерью в начале учебного года. Теперь CNN осторожно называет Келли «женщиной, которой грозит выселение», не упоминая детей.

Примечательно, что эту историю раскопали республиканский телеканал FoxNews, который является главным конкурентом поддерживаемого демократии CNN.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ