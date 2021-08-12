Кто из знаменитостей обращался в последнее время к пластическим хирургам

Губы певицы последнее время стали выглядеть шикарнее: это говорит о том, что она делает совсем небольшую коррекцию филлерами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото звезд, которых этим летом чаще других подозревают в пластических операциях, мы показали дерматокосметологу Маргарите Мозалевой, которая проанализировала безупречную внешность кумиров публики.
- Певица не делала никаких пластических операций, но Лорак обращается к косметологам, - считает Маргарита Мозалева. - После родов она сильно худела, но у нее не провисало лицо. И теперь звезда выглядит шикарно. Скорее всего, она делала филлеры в области скул и щек и инъекции витаминов - для качества кожи. Возможно, артистка делает биоревитализацию - внутрикожное введение препаратов, которые оказывают омолаживающий и лифтинг-эффект. Губы певицы последнее время стали выглядеть шикарнее: это говорит о том, что она делает совсем небольшую коррекцию филлерами.
Чаще всего Собчак приписывали ринопластику, но ее прежний носик все еще на месте. На этой фотографии точно видно, что даже филлера нет в губах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- К пластическим хирургам Ксения не обращалась, косметологические процедуры она делает с осторожностью, - рассуждает эксперт. - Известно, что Собчак - противница филлеров. Слегка провисающий подбородок говорит о том, что подтяжки тут точно не было. Чаще всего Собчак приписывали ринопластику, но ее прежний носик все еще на месте. На этой фотографии точно видно, что даже филлера нет в губах. Оказывается, есть звезды, которые еще не увеличивали губы! Небольшое нависание века говорит об отсутствии блефаропластики. Высыпания на щеках тщательно замазаны - это может быть связано со стрессом, гормональным сбоем или аллергией.
В губах теперь нет перебора филлеров, а раньше певица увеличивала их неоднократно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Заметно, что певица прибегает к инъекциям ботокса, так как у нее гладкий лоб, - говорит эксперт. - Есть отечность - это из-за того, что инъекций сделано немало. С годами менялась форма лица, поэтому можно предположить, что артистке ставили много филлеров (инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства. - Ред.). Это тоже вызывает отек. Когда певица улыбается, мы видим бугристость в средней части лица - вероятно, в этой зоне уже фиброзировалась (уплотнилась. - Ред.) ткань. Одной из причин может быть как раз то, что уже было поставлено большое количество филлеров в зону носогубок и марионеток (морщины, которые идут от уголков губ вниз).
В губах теперь нет перебора филлеров, а раньше певица увеличивала их неоднократно. Поэтому филлеры некрасиво выходят в зоне над губой и некрасиво контурируют (проступают). У Лады нависшие веки - значит, блефаропластики не было. Если она и делала круговую пластику лица, то лет двадцать назад. Овал лица красивый, но уже начинает «падать».
. Лица последнее время у обоих выглядят так хорошо, что, вероятно, они прикладывают для этого определенные усилия и посещают процедуры, направленные на улучшение кожи: биоревитализацию, мезотерапию, пилинги
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Кожа у этой пары в прекрасном состоянии, - уверяет доктор Мозалева. - У Королевой нет мимических морщин на лбу и вокруг глаз, в зоне межбровья - можно предположить, что они пользуются процедурой введения ботокса у косметолога. Лица последнее время у обоих выглядят так хорошо, что, вероятно, они прикладывают для этого определенные усилия и посещают процедуры, направленные на улучшение кожи: биоревитализацию, мезотерапию, пилинги. Пластические операции артисты не делали, так как косметология сейчас способна на многое. Лицо у Натальи похудело и стало правильной треугольной формы, а раньше было более круглое. После такого похудения ради хорошего овала обычно ставят филлеры в щеки, скулы, удлиняют подбородок.