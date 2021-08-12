Кто из знаменитостей обращался в последнее время к пластическим хирургам

Губы певицы последнее время стали выглядеть шикарнее: это говорит о том, что она делает совсем небольшую коррекцию филлерами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото звезд, которых этим летом чаще других подозревают в пластических операциях, мы показали дерматокосметологу Маргарите Мозалевой, которая проанализировала безупречную внешность кумиров публики.

Ани Лорак (42 года)

- Певица не делала никаких пластических операций, но Лорак обращается к косметологам, - считает Маргарита Мозалева. - После родов она сильно худела, но у нее не провисало лицо. И теперь звезда выглядит шикарно. Скорее всего, она делала филлеры в области скул и щек и инъекции витаминов - для качества кожи. Возможно, артистка делает биоревитализацию - внутрикожное введение препаратов, которые оказывают омолаживающий и лифтинг-эффект. Губы певицы последнее время стали выглядеть шикарнее: это говорит о том, что она делает совсем небольшую коррекцию филлерами.

Ксения Собчак (39 лет)

Чаще всего Собчак приписывали ринопластику, но ее прежний носик все еще на месте. На этой фотографии точно видно, что даже филлера нет в губах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- К пластическим хирургам Ксения не обращалась, косметологические процедуры она делает с осторожностью, - рассуждает эксперт. - Известно, что Собчак - противница филлеров. Слегка провисающий подбородок говорит о том, что подтяжки тут точно не было. Чаще всего Собчак приписывали ринопластику, но ее прежний носик все еще на месте. На этой фотографии точно видно, что даже филлера нет в губах. Оказывается, есть звезды, которые еще не увеличивали губы! Небольшое нависание века говорит об отсутствии блефаропластики. Высыпания на щеках тщательно замазаны - это может быть связано со стрессом, гормональным сбоем или аллергией.

Лада Дэнс (54 года)

В губах теперь нет перебора филлеров, а раньше певица увеличивала их неоднократно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Заметно, что певица прибегает к инъекциям ботокса, так как у нее гладкий лоб, - говорит эксперт. - Есть отечность - это из-за того, что инъекций сделано немало. С годами менялась форма лица, поэтому можно предположить, что артистке ставили много филлеров (инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства. - Ред.). Это тоже вызывает отек. Когда певица улыбается, мы видим бугристость в средней части лица - вероятно, в этой зоне уже фиброзировалась (уплотнилась. - Ред.) ткань. Одной из причин может быть как раз то, что уже было поставлено большое количество филлеров в зону носогубок и марионеток (морщины, которые идут от уголков губ вниз).

В губах теперь нет перебора филлеров, а раньше певица увеличивала их неоднократно. Поэтому филлеры некрасиво выходят в зоне над губой и некрасиво контурируют (проступают). У Лады нависшие веки - значит, блефаропластики не было. Если она и делала круговую пластику лица, то лет двадцать назад. Овал лица красивый, но уже начинает «падать».

Наташа Королева (48 лет) и Тарзан (51 год)

. Лица последнее время у обоих выглядят так хорошо, что, вероятно, они прикладывают для этого определенные усилия и посещают процедуры, направленные на улучшение кожи: биоревитализацию, мезотерапию, пилинги Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Кожа у этой пары в прекрасном состоянии, - уверяет доктор Мозалева. - У Королевой нет мимических морщин на лбу и вокруг глаз, в зоне межбровья - можно предположить, что они пользуются процедурой введения ботокса у косметолога. Лица последнее время у обоих выглядят так хорошо, что, вероятно, они прикладывают для этого определенные усилия и посещают процедуры, направленные на улучшение кожи: биоревитализацию, мезотерапию, пилинги. Пластические операции артисты не делали, так как косметология сейчас способна на многое. Лицо у Натальи похудело и стало правильной треугольной формы, а раньше было более круглое. После такого похудения ради хорошего овала обычно ставят филлеры в щеки, скулы, удлиняют подбородок.