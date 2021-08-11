Сингапурский международный аэропорт перестал быть лучшим в мире

Зона вылета Международного аэропорта Чанги в Сингапуре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сингапурский международный аэропорт Чанги потерял первое место в ежегодном рейтинге лучших аэропортов мира, переместившись на третье.

В этом году лучшим на планете стал Хамад – аэропорт катарской столицы, Дохи.

Гигантская зона беспошлинной торговли в аэропорту Хамад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг ежегодно составляет агентство World Airport Award. В течение нескольких месяцев - с августа 2020 по июль 2021 года – специалисты проводили исследование и опрашивали пассажиров о том, насколько они довольны работой, сервисом и услугами воздушных гаваней.

На протяжении последних десяти лет большинство голосов получал сингапурский Чанги, но в этом году пальма первенства – у Катара.

Такому рывку способствовала работа национальной катарской авиакомпании Qatar Airways, а также усилия катарского правительства, вложившего значительные средства в строительство и эксплуатацию Хамада, среди преимуществ которого пассажиры называют бесплатные экскурсии по Дохе, качественный трансфер и богатый выбор блюд в кафе и ресторанах.

На втором месте рейтинга-2021 – токийский аэропорт Ханеда. Остальные места в первой десятки достались европейским аэропортам.