Брэд Питт назвал самое любимое место для секса с Анджелиной Джоли

Анджелина и Брэд расстались в 2016 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году, однако их до сих пор называют одной из самых красивых пар Голливуда. Неудивительно, что поклонников по-прежнему интересуют любые подробности их совместной жизни. Британское издание Mirror опубликовало отрывок из интервью Питта журналу Parade, в котором артист поделился откровением про интимную жизнь с Анджелиной Джоли. Актер рассказал о своем самом любимом месте для занятий любовью.

Питт признался, они с Анджелиной часто приходили в каменный грот, расположенный рядом с бассейном в их семейном доме, чтобы заняться сексом. Артист заявил, что это «просто отличное» место для уединения.

А вот у Джоли, судя по всему, остались совсем другие воспоминания об интимной жизни с Брэдом. В одном из прошлых интервью актриса упоминала, что ей очень нравился секс в джакузи. Также Анджелина сетовала, что когда у тебя шестеро детей, в доме нелегко уединиться. Поэтому они с Питтом время от времени снимали номер в отеле, чтобы побыть вдвоем.

Роман будущих супругов разгорелся во время съемок "Мистер и миссис Смит". Фото: кадр фильма.

В том же интервью Parade Брэд рассказал, что одно время он экспериментировал с наркотиками. Актер особенно подсел на марихуану. Это было на заре его карьеры в Голливуде.

- Мне нравилось употребить немного марихуаны, благодаря этому я чувствовал себя защищенным. Потом мне стало скучно, - сообщил он. Питт признался, что отказался от дурной привычки, поскольку она начала плохо влиять на его карьеру. Артист объяснил, что из-за марихуаны начал превращаться в «чертов пончик».

Брэд завязал с наркотиками, но серьезно подсел на алкоголь. Именно пристрастие к выпивке в итоге стоило артисту брака. В сентябре 2016 года Джоли подала на развод с мужем после ссоры в частном самолете, когда во время перепалки пьяный Питт ударил своего старшего сына Мэддокса. После этого органы опеки инициировали расследование. Питт прошел лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии.

Артист добился права видеться с наследниками, однако судебный процесс о разводе и опеке над детьми растянулся на долгие годы. Только в конце мая 2021 года Брэд получил право на совместную опеку. Анджелина не согласилась с этим решением суда и подала апелляцию. По оценке независимых юристов, за пять лет бракоразводного процесса экс-супруги потратили и судебные издержки и услуги адвокатов миллионы долларов.