Терпимость к разводам в России рекордно возросла: почему люди не уживаются друг с другом

Большинство россиян стали считать развод делом обыденным. Фото: Shutterstock

Россияне стали еще более терпимо относиться к разводам — это следует из опроса ВЦИОМ. Если в 1990 и 2015 годах только 29% и 28% опрошенных считали, что для развода нет препятствий, то сейчас так ответили уже 39% опрошенных.

В чем причина этой совсем не детской «болезни» супружеской левизны?

- Традиционно было три главных мотива, удерживающих людей от развода, - прокомментировал ситуацию для kp.ru психолог, ведущий «Радио Комсомольская правда» Андрей Зберовский. - Это отсутствие жилья, где можно было бы начать новую жизнь с новым избранником или избранницей, второе — финансовая зависимость и третье — сложности с поиском другого партнера. В современном мире эти «системы торможения» уже не действуют. Жилье — не проблема: аренда стала обычным делом, доступна ипотека, особенно, в последние годы. Человек знает, что после развода он не останется без крыши над головой, и это перестало быть сдерживающим фактором. Финансовая зависимость, в основном женщин от мужчин, тоже уменьшилась — большинство женщин уверено в себе, они обеспечены, хорошо зарабатывают, поэтому отсутствие финансовой поддержки со стороны мужа их не пугает. Да и в целом вырос уровень доходов населения, это значит, что после развода всегда найдется кто-то из близких, кто обеспечит поддержку. А что касается третьего фактора, то никого уже не терзают сомнения, сможет ли он найти себе нового партнера, это сейчас не проблема. Сайты знакомств, социальные сети предоставляют возможность найти пару и на одну встречу, и для серьезных отношений. То есть те материальные и социально-психологические причины, которые раньше сдерживали людей, сейчас слабеют и это способствует увеличению разводов.

- А дети не являются сдерживающим фактором?

- Разве что на какое-то время. Да, дети — это последний предохранитель перед разводом. Но он не может действовать бесконечно долго. Не случайно, самый пик подачи на развод приходится на лето. Это некая черта, человек, решивший уйти из семьи, ставит себе порог: вот окончит сын или дочь школу, или 9 классов, или 5 - вот тогда можно и о своей личной жизни подумать. Человек понимает, что с одной стороны, да, нужно сохранить семью ради детей, но, с другой, через 5 лет они подрастут, будет у них своя жизнь, а я что — буду терять годы в браке с человеком с которым нет интимных отношений, общих целей и интересов — зачем это надо?

Дети перестали представлять интерес на потребительском, скажем так, уровне, они уже не рассматриваются как опора в старости, в том числе, материальная. Современное общество стало гораздо мобильнее. Подавляющее большинство мужчин и женщин, создающих семью, покинули своих родителей. И они понимают, что и их дети с ними жить не будут. А будут жить своей жизнью, скорее всего, в другом регионе, возможно, вообще за границей. И рассчитывать в старости надо, скорее, на свой банковский счет и купленные квартиры, чем на помощь от ребенка. А что касается душевных, человеческих отношений, то развод не ставит на них крест, хотя и нередко является ударом. Но человек может и после развода общаться с детьми и финансово их поддерживать.

- В опросе ВЦИОМ самой частой причиной развода люди назвали бедность...

- Нет, бедность не является причиной развода. А указывают ее потому, что сопоставляют свои доходы с тем, что показывают по телевизору, что видят у популярных блогеров. Соцсети забиты фотографиями с дорогими автомобилями, Мальдивами - и человек чувствует себя бедным, на самом деле бедным не являясь. Люди часто называют бедность причиной развода не потому, что у них нет куска хлеба, а потому что хотят большего, и винят свою половину в том, что этого большего у них нет. И надеются, что с новым супругом или партнером у них будет красиво и богато.

- Уменьшилось и число тех, кто убежден, что брак следует сохранить любой ценой. В 1990 году их было 13%, а теперь только 9%. А вы что посоветуете?

- Нет, конечно, не надо «любой ценой». В семье должно быть комфортно. Если некомфортно для жизни и здоровья, то нет смысла сохранять такую семью. Да надо проговаривать причины конфликтов или непонимания, попробовать обратиться к психологу, но когда видно, что совместная жизнь не получается, приносить себя в жертву неправильно. Но с другой стороны, большое число разводов - это плохо для демографии. Растет общее чувство неуверенности в партнере, опасения, иногда подсознательные, что семья может распасться - это во многом является сдерживающим фактором для рождения детей. Несколько детей в семье — это показатель ее стабильности. Супруг, которого оставили, часто не вступает в повторный брак, то есть уже не участвует в продолжении рода, в воспроизводстве населения. Я видел исследования, четко показывающие зависимость показателей рождаемости от частоты разводов. Поэтому, когда разводы становятся массовым явлением, то можно говорить об этом, как о государственной проблеме.