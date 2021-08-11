ВЦИОМ: треть россиян назвали бедность главной причиной разводов

ВЦИОМ: треть россиян считают бедность одной из основных причин для развода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) выяснил, как россияне относятся к разводам. В целом за последние 30 лет, с 1990-г года, терпимость наших соотечественников к разводам выросла.

39% (на 10% больше, чем в 1990-м) россиян считают, что развестись можно всегда, никаких непреодолимых препятствий для этого нет. При этом 31% респондентов уверены, что таким препятствием могут стать дети. Еще 21% полагают, что разводу может помешать материальная зависимость супругов друг от друга.

К слову, именно бедность назвали одной из главных причин развода. Такого мнения придерживается треть россиян. Среди других поводов респонденты назвали взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%)

За 30 лет почти в полтора раза уменьшилось число людей, которые считают, что разводиться можно только тогда, когда семья уже фактически распалась (27% в 2021 году против 39% в 1990-м).