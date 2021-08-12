Пенсионер попытался ограбить банк, но ему помешал плохой почерк

Первый блин у старика-разбойника вышел комом

Кассир банка не смог разобрать почерк грабителя на записке с угрозами и требованием денег. Из-за этого его план сорвался. Как сообщает британское издание Eastbourne Herald, грабитель проявил настойчивость и попытался еще раз.

67-летний Алан Слэттери решил сорвать легкие деньги. План был простой: заходишь в банк, просовываешь девушке за кассой записку с угрозами и требованием денег, получаешь наличные и уходишь. В такой ситуации сотрудники банка могут не решиться поднимать тревогу, ведь грабитель может быть вооружен или вовсе увешан бомбами — тогда не поздоровится никому. А от камер видеонаблюдения, которыми нашпиговано любое отделение банка, злоумышленника должна была защитить маска — у нас же пандемия.

Кассир банка не смог разобрать почерк грабителя на записке с угрозами и требованием денег

Впрочем, первый блин у старика-разбойника вышел комом.

«Ваши заграждения не остановят то, что у меня есть. Просто давайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах» - говорилось в записке, которую он просунул в окошко кассы.

Но это сейчас мы знаем, что там написано. А вот почерк у пенсионера явно не лучший — вот кассир и не разобрал каракули. Просто не понял, что надо пугаться и доставать пачки денег. После неловкого разговора Слэттери просто ушел.

- Позже сотрудники банка все-таки смогли разобрать написанное. Тогда они вызвали полицию и передали нам записи с камер видеонаблюдения, - рассказал журналистам представитель полиции графства Сассекс.

Но эта неловкая сцена не отбила у него жажды легкой наживы. В следующем банке сотрудник попался более понятливый, и пенсионер унес домой 2,4 тысячи фунтов. А вот на третий раз записка никого не испугала, служащие вызвали полицию.

В итоге пенсионеру придется провести за решеткой ближайшие 6 лет.