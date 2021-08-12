Вор не смог ограбить банк из-за плохого почерка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неудачливый вор Лэн Слэттери несколько раз пытался ограбить банк, однако его постоянно подводил почерк.

За последние две недели 67-летний англичанин побывал в трех банках. Свою первую попытку он предпринял в Истборне. Мужчина изложил свои требования на бумаге и отдал ее кассиру. Там было написано:

- Ваш защитный экран не спасет от того, что у меня есть. Просто отдайте десятки и двадцатки. Подумайте о других клиентах.

Однако из-за плохого почерка работник не смог разобрать, что там написано, и грабитель ушел ни с чем.

Только через некоторое время персоналу удалось расшифровать записку. Тогда они позвонили в полицию. Правоохранители забрали записку и записи с камер видеонаблюдения, пишет Eastbourne Herald.

Но Слэттери не отчаялся. Через несколько дней он предпринял вторую попутку уже в другом городе. На этот раз грабителю повезло чуть больше. Он протянул записку кассиру, и тот, опасаясь за свою жизнь, отдал Лэну 2,4 тысячи фунтов стерлингов (это примерно 244 тысячи рублей).

Еще через несколько дней англичанин совершил последнюю попытку ограбления. Но на этот раз кассир отказался отдать деньги, и пенсионер ушел домой.

Вскоре его арестовала полиция. Слэттери признал себя виновным во всех трех преступлениях. Суд приговорил его к шести годам тюрьмы с правом выйти условно-досрочно через четыре года.