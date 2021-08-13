Наблюдаем за Персеидами: главный метеорный поток лета достиг максимума

Краше потока Персеиды звездопадов летом больше нет. Фото: Shutterstock

Метеорный поток Персеиды достиг своего пика, - информируют астрономы Московского планетария. И обещают, что «при благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту!»

Персеиды сохранят интенсивность, как минимум несколько ночей - 13, 14 и 15 августа. Но метеоры это потока будут падать вплоть до 24 августа. Поток, образованный пылинками и мелкими камушками из хвоста кометы Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle), широк. Шансы подстеречь хоть один метеор и загадать желание весьма велики.

Персеиды летят с севера-востока – будто бы из созвездия Персея, которое и дало название потоку. Созвездие видно всю ночь, к утру оно поднимается очень высоко – почти в зенит. В результате кажется, что падающие звезды расчерчивают яркими струйками весь небосвод.

Радиант метеорного потока Персеиды находится на сверео-восточным горизонтом. Фото: planetarium-moscow.ru

Найти созвездие Персея просто: северо-восточная часть неба, чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи, которое по форме напоминает букву «W», и чуть правее и выше расположенной почти над горизонтом яркой звезды Капелла в созвездии Возничего.

Персеиды входят в атмосферу Земли со скоростью около 60 километров в секунду. Как правило, они белые. Вспыхивают очень высоко – на расстоянии от 100 до 70 километров от поверхности. Крошечные пылинки сгорают быстро, а те, что покрупнее, светятся иной раз по несколько секунд. Залетают и весьма яркие болиды. Некоторые удается сфотографировать. И, конечно же, загадать желание. Чего астрономы желают всем наблюдателям. Главное, чтобы облака не испортили небесное шоу.

Вместе с Персеидами к нам залетают весьма яркие болиды. Фото: planetarium-moscow.ru

КСТАТИ

Через 2358 лет Землю ждет встреча уже не со шлейфом, оставленным кометой Свифта-Туттля, а с ней самой

Столкновение нашей планеты с кометой, породившей Персеиды, пророчит астрофизик Итан Зигель (Ethan Siegel). Со его доводами знакомит Forbes.

О существовании кометы Свифта-Туттля астрономы знают с 1862 году. Наблюдали за ней. Последний раз видели небесную гостью весьма отчетливо в 1992 году. И довольно точно рассчитали траекторию ее движения. Определили, что в 2126 году комета приблизится к Земле. Но окажется на безопасном расстояние в 23 миллиона километров. Будет лишь хорошо видна. В 4479 году Землю и комету разделят всего 4,5 миллиона километров. Это тоже ничем не грозит. Однако, по мнению Зигеля, расчеты, не сулящие беды, могут оказаться неверными, поскольку в движение кометы может вмешаться гравитационное воздействие Юпитера.

Комета, породившая метеорный поток Персеиды, сама набивается к нам в гости. Фото: planetarium-moscow.ru

Рядом с планетой-гигантом комета Свифта-Туттля пролетит несколько раз. В результате чего ее траектория может измениться так, что небесная гостья устремится прямиком к Земле.

Комета Свифта-Туттля огромна. Ее ядро достигает 26 километров в диаметре. Вряд ли у человечества останутся хоть какие-то шансы выжить. Если, конечно, этот Зигель не ошибся в своих расчетах.