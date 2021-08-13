Минобрнауки России примет участие в работе форума Армия-2021

В 2021 году Министерство образования и науки России примет активное участие в работе VII Международного военно-технического форума «Армия – 2021». Фото: пресс-службы форума Армия

В 2021 году Министерство образования и науки России примет активное участие в работе VII Международного военно-технического форума «Армия – 2021» для формирования и устойчивого функционирования сети университетов-лидеров, входящих в глобальные рейтинги, реализующих прорывные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые могут быть успешно применены на предприятиях Оборонно-промышленного комплекса. В работе примут участие 25 университетов и институтов РАН, среди которых «Уфимский государственный авиационный технический университет», НИТУ «МИСиС», «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова, Национальный исследовательский университет ИТМО.

- Перед нашими Министерствами стоят общие серьезные государственные задачи. Во-первых, это обеспечение оборонной безопасности государства. Наши университеты и научные институты вносят в это свой вклад, реализуя крупные программы, проводя научные исследования и разработки, - подчеркнул министр Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совместной конференции с Минобороны России.

На стенде Минобрнауки России 4D1-2 в павильоне D будут представлены результаты инновационных проектов, реализованных в институтах, такие как квантовый генератор случайных чисел, обеспечивающий 1000 кратное превосходство в скорости над классическими ГСЧ, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат ТНПА TurtleROV2 с максимальной рабочей глубиной 400 м., криомедная электрическая машина с интеллектуальной системой для управления авиационным двигателем, самоходный тепловой дефектоскоп для выявления скрытых дефектов в плоских авиационных панелях большой площади, мобильные малогабаритные средства заправки разгонных блоков и космических аппаратов ракет космического назначения на базе прецизионных весоизмерительных устройств, оснащенных автоматическим рабочим местом оператора, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Балтиец», электронасосный агрегат гидравлических систем ракетно-космической и авиационной техники с системой управления, реализующей диагностику и прогнозирование технического состояние электронасосного агрегата с помощью искусственного интеллекта.

Для поиска возможных применений представленной экспозиции для нужд Вооружённых Сил РФ организаторы приглашают посетить стенд Минобрнауки России и принять участие в деловой программе стенда по направлениям:

передовые цифровые производственные технологии,

роботизированные системы,

новые материалы и способы конструирования ,

системы обработки больших объемов данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и информационной безопасности.

Подробности на сайте: https://www.rusarmyexpo.ru/