Медовый спас

В меде много полезных веществ

Все знают, что мед – полезный продукт. Но как он воздействует на организм?

Вот основные преимущества:

1. В меде много полезных веществ.

В состав меда входят витамины B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B9 (фолацин), C (аскорбиновая кислота), а также микроэлементы – кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк.

2. Источник природной энергии.

Содержит натуральные сахара (80 процентов), воду (18 процентов) и минералы, витамины, пыльцу и белок (2 процента). Неудивительно, что мед называют идеальным горючим топливом.

3. Содержит антиоксиданты.

Высококачественный мед богат антиоксидантами. К ним относятся ферменты и соединения, такие как флавоноиды и органические кислоты. Антиоксиданты способствуют уменьшению риска сердечных приступов, инсультов, поддержанию остроты зрения.

4. Положительно влияет на уровень холестерина.

Употребление небольшого количества меда может способствовать снижению общего холестерина.

5. Помогает бороться с болью.

Мед уменьшает болевые ощущения при язве желудка и других заболеваниях ЖКТ.

6. Оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект.

В процессе частичного переваривания нектара пчелы насыщают мед ферментами, которые препятствуют развитию бактерий.

7. Помогает победить простуду.

Всем известно, что мед – лучшее лекарство при гриппе, кроме того, он уменьшает раздражение от кашля и боль в горле (конечно, при условии, что у вас нет аллергии на мед).

8. Мед – это пробиотик.

Удивительно, но факт. В состав меда входят до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий.

9. Укрепляет иммунную систему.

Мед стимулирует производство иммунных клеток. Достаточно ежедневно съедать одну столовую ложку этого продукта, чтобы повысить защитные функции организма.

10. Помогает следить за весом.

Исследования показали, что замена сахара медом может предотвратить увеличение веса, а также снизить уровень сахара и уровень триглицеридов в крови. Еще одно исследование показало, что свежий мед способен активировать гормоны, которые подавляют аппетит.

Источник: здоровое – питание.рф