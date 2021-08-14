Долина в страшном платье, Бородина без юбки и только Бузова – икона стиля: звезды вышли на работу

Ольга Бузова на съемки в Минск приехала со своим стилистом. Фото: Instagram.com

Звезды возвращаются из отпусков – на съемки, репетиции, выступления и премьеры. За лето артистки отдохнули и обновили гардероб. Со стилистом Анваром Очиловым оценили образы наших знаменитостей, которые на этой неделе вышли на работу.

65-летняя Лариса Долина удивила неудачным нарядом. Певица прилетела в Казахстан и в этом образе участвует в съемках новогодней программы – у телевизионщиков и так бывает, что летом снимают запас на праздники. Рядом с Долиной на фото певица Карина Кокс.

Певицы Лариса Долина и Карина Кокс уже на записи новогодней передачи. Фото: Instagram.com

Наш модный эксперт недоумевает: «Образ ужасный у Ларисы Александровны. Хотя бы черные колготки заменить на бежевые – уже было бы лучше. Выбор платья не объясним – неудачный силуэт, несмотря на актуальные теперь рукава. Принт, крой – не сочетаются, похоже на нарядное платье для школьного вечера старшеклассницы. И укладки такие давно не в моде. У Карины Кокс тоже некрасивое платье – у нее идеальная фигура, которую испортил этот наряд. С платьем перекреативили – массу модных элементов смешали и вышло нелепо: объемные рукава, запахи, драпировки, эффект водолазки. Укладка и макияж добавляют лишние лет пятнадцать».

77-летняя актриса Инна Чурикова с супругом 87-летним режиссером Глебом Панфиловым сейчас на международном кинофестивале в Локарно. Народные артисты прилетели в Швейцарию, чтобы представить картину Панфилова «Один день из жизни Ивана Денисовича». На красной дорожке режиссер элегантен, а вот его супруга не угадала с нарядом. Стилист считает: «Зрелым женщинам стоит выбирать однотонные наряды, тогда не будет таких неудач, как в этот раз у Инны Михайловны. Впечатление от этого дорого платья - яркая неопрятная вещь для дачи. Макияж и укладка на высоте».

Инна Чурикова и Глеб Панфилов на кинофестивале в Швейцарии. Фото: Instagram.com

35-летняя Ольга Бузова снимается в телепроекте «Х-фактор Беларусь». Сколько бы не критиковали телеведущую, певицу и актрису Бузову – она работает и традиционно безупречно выбирает наряды. Анвар Очилов рассказывает: «Образ удачный для роли наставницы музыкального проекта. Артистка одета модно, нарядно, уместно. С платья Бузовой можно списывать тренды года. Дизайнеры модных домов в этом сезоне отдали дань эпохе нулевых и укоротили платья и юбки – мини теперь главная длина. Полупрозрачные элементы, вырезы на талии, чистый белый цвет – все это очень актуально. Другие образы на шоу у Ольги также удачны».

Бузова носит мини — самую актуальную длину сезона. Фото: Instagram.com

38-летняя Ксения Бородина пришла с дочками на премьеру мультфильма «Босс-молокосос 2». Стилист доволен: «Классная Ксения – дресс-код для семейного просмотра в кинотеатре выдержала. Кожаные шорты все еще носят – можно с водолазкой и рубашкой как Бородина. Дорогие сумки – маленькая слабость ведущей «Дома-2». Дочки у Ксении тоже модницы».

Ксения Бородина с дочками на премьере мультильма. Фото: Instagram.com

39-летняя Алена Водонаева на эту же премьеру пришла с сыном. Блогер и телеведущая последние пару лет в ссоре с Бородиной, поэтому звезды «Дома-2» сделали вид, что не знакомы. А нарядилась Алена красиво, но слишком уж элегантно для просмотра мультика. Этот брючный костюм российского бренда стоит 25 тыс. руб. В этом комплекте фишка – рукава жакета и брюки-клеш. В этом образе Водонаевой прямая дорога – на линейку в школу.

Алена Водонаева даже в кино с сыном ходит в строгом костюме. Фото: Instagram.com

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