Такими их не видели: как Королева, Варум, Вайкуле помолодели после замужества и больших заработков

Королева рядом с Николаевым старательно оголялась. Фото: архив «Экспресс-газеты».

Есть артисты, которые в 21-м веке выглядят лучше, чем в конце 20-го, когда начинали карьеру. За это время они разбогатели и успешно инвестировали деньги в красоту и здоровье. Результат налицо. Изменилось лицо, вес, стиль, а у кого-то и спутники жизни другие. Сравниваем яркие пары, в которых звезды с годами стали выглядеть лучше, чем в молодости.

Наташа Королева

Юная Наташа Королева рядом с первым мужем Игорем Николаевым любила все свои прелести выставляла напоказ. Молодая певица часто выходила в свет с откровенными декольте. На архивном фото Наташе 26 лет, она уже спела главные хиты и через год бросит мэтра. Николаев оказался щедрым мужчиной - подарил Королевой «Желтые тюльпаны», «Маленькую страну», «Ласточку», «Желтый чемоданчик» и другие песни из четырех альбомов, которые написал для Наташи.

Благодаря столь щедрому подарку, Королева до сих пор прилично зарабатывает. Наташа выпускает и новые песни, но на заказники ее зовут с хитами Николаева. Выглядит певица сейчас шикарно – похудела и омолодилась. Этим летом 48-летняя Королева со вторым мужем стриптизером Тарзаном посещает вечеринки и мероприятия с обновленным лицом. Волшебным образом разгладились носогубные складки, исчезли заломы и морщинки, овал лица стал подтянутым и четким. Врач дерматокосметолог Маргарита Мозалева для kp.ru сделала такой вывод о преображении певицы: «Лицо у Натальи стало правильной треугольной формы, а раньше было более круглое. Теперь у звезды крутой овал лица. Она удачно похудела, но в этом возрасте после сброса веса часто ставят филлеры в щеки, скулы, корректируют овал лица». Певица за последний год сбросила 10 кг и сделала серию процедур для лица: эффект от аппаратной и инъекционной косметологии у Наташи равноценен фейслифтингу (подтяжки).

Королева прошла курс омолаживающих процедур и недавно показала новое лицо. Наташа с мужем Тарзаном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева, Лайма Вайкуле

Алла Пугачева с Максимом Галкиным и Лайма Вайкуле с Андреем Латковским – на фото эти семейные пары собрались на дружеский ужин в Юрмале. Супруг Вайкуле избегает публичности, поэтому последние 20 лет в сми и соцсетях появляются снимки звезды с ее брутальным стилистом Сергеем Усовым - журналисты эти фото подписывают «певица с мужем». Лайма к этой ситуации относится с юмором и не возражает.

Пугачева была пышка, когда познакомилась с Галкиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей и Лайма вместе 42 года и дома, и на работе – муж директор звезды. Латковский диет не придерживается, поэтому с годами немного поправился. А вот вегетарианка Вайкуле держит себя в форме: «Я малоежка, практикую голодание». Певица говорит: «Пока мои ровесники расходовали внутренние ресурсы, я берегла силы». Эксперты отмечают, что у 67-летней артистки налицо результаты процедур аппаратной косметологии – их эффект сравним с пластическими операциями. Но под нож хирурга Лайма не ложилась. Однажды певица пробовала инъекции ботокса – результат разочаровал.

Вайкуле с Латковским в конце 90-х. Фото: Instagram.com

Ее коллега и друг Алла Пугачева похорошела после последнего замужества. Рядом с Максимом Галкиным у Примадонны нашлось время на себя. Если в начале знакомства пары Алла все еще пышка и с помощью просторной одежды скрывает недостатки фигуры, то теперь 72-летняя Пугачева похудела, поменяла стиль одежды и выглядит модно и моложаво. Алла Борисовна посещает косметолога, носит приталенную одежду, выбирая модные новинки.

Вайкуле и Пугачева с мужьями на ужине в Юрмале. Фото: Instagram.com

Анжелика Варум

Стиляги Варум и Агутин 22 года назад. Фото: Instagram.com

На снимке из семейного архива Агутина и Варум два стиляги в начале отношений – 22 года назад. Леонид именно тогда отрастил свою знаменитую «гриву», спортзалам предпочитал музыкальную студию и тусовки. Теперь 53-летний певец и композитор Агутин коротко стрижется и уже не закрашивает седину, накачал пресс, а вечеринкам предпочитает прогулки по десять километров перед сном исключительно в компании жены. 52-летняя Анжелика Варум теперь коротко стрижется и красится в светлые тона: стилисты знают эти два приема гарантируют омолаживающий эффект. Морщин у певицы не больше, чем у 40-летней женщины. При этом Варум, как и многие ее коллеги, лишь намекает, что пользуется достижениями современной косметологии: «Пасую перед радикальными мерами, руководствуясь исключительно животным страхом. Нам ведь по долгу службы необходимо быть молодыми и свежими, без морщин и мешков под глазами. В наше время надо или соответствовать стандартам, или вон из профессии!»

Агутин теперь тусовкам предпочитает прогулки и путешествия с Варум. Фото: Instagram.com

Наталья Подольская

- Подольская и Пресняков — жених и невеста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На архивном фото 24-летняя выпускница «Фабрики звезд» 24-летняя Наталья Подольская уже побывала на «Евровидении», но еще не вышла замуж. Наташа не сводит влюбленных глаз с жениха 38-летнего Владимира Преснякова – их отношения только начались, а свадьба будет только через пять лет. Прошло 15 лет - у супругов двое маленьких сыновей, а молодые родители преобразились. У Подольской после ринопластики нос стал аккуратнее, у Преснякова вместо патл короткая стрижка, а на лице теперь никаких отеков – всему виной отказ от алкоголя, ЗОЖ и спорт.

Подольская недавно родила Преснякову второго сына. Фото: Instagram.com

Валерия

Валерия рядом с экс-мужем Шульгиным выглядит изможденной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцать лет назад у певицы Валерии были длинные волосы – на архивном фото максимальная длина у артистки за все «нулевые». Это нарощенные пряди – вот такая мода была в «нулевые». Рядом с певицей виновник ее изможденного вида и типичной для тех лет «печати печали» - это экс-муж Валерии, ее продюсер Александр Шульгин. Сейчас 53-летняя Валерия цветет и модничает рядом с супругом 52-летним продюсером Иосифом Пригожиным. Каре, улыбка, вещи из последних коллекций модных дизайнеров – перед нами счастливая моложавая женщина. А виновник этих перемен – заботливый муж-продюсер.