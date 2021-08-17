Банк Уралсиб вернулся на телеэкраны страны с Максимом Галкиным и Пугалкиным

Максим в новой телерекламе предстает сразу в двух образах: в роли самого себя – современного и продвинутого пользователя банковских продуктов и Пугалкина – человека, который всего боится, во всем сомневается и никому не доверяет. На обыгрывании этих страхов и общении героев как раз и построены сюжеты роликов. Эта концепция позволила в полной мере раскрыть потенциал Максима и как артиста, и как пародиста.

– Рад возможности посотрудничать с Банком Уралсиб – классный современный банк, которого при всём достигнутом ждёт многое и большее впереди, – рассказал Максим Галкин. –Естественно, мы подошли креативно, творчески к задаче, представив два интересных образа: один – это сам я, как предприниматель, которого привлекает и гибкость работы, и интересные задачи, и планы развития; второй – Пугалкин, воплощающий страхи, которые есть у людей, и бывают и у меня, – связанные с бытующими мифами о подводных камнях, ожидающих людей на пути к финансовому благополучию. Мы сняли юмористические ролики, в которых Галкин встречается со своим альтер-эго Пугалкиным. Мне очень нравится работать с командой Банка Уралсиб, надеюсь сотрудничество будет плодотворным для всех. Поэтому приглашаю к просмотру всех, кто заинтересуется нашей работой.

Кампания пройдет на федеральном телевидении и радиостанциях, кабельных и спутниковых каналах, также будут задействованы ключевые медийные интернет-площадки и наружная реклама. Ключевыми продуктами для продвижения в телевизионной рекламе выбраны кредиты наличными, дебетовая карта «Прибыль» и расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса.

– Запуская новую рекламную кампанию, мы хотим поднять уровень знания бренда, омолодить аудиторию и сформировать образ Уралсиба как технологичного и современного банка. Также перед кампанией стоят и бизнес-задачи, связанные с ростом количества заявок на продукты и количеством новых клиентов, – говорит старший вице-президент, руководитель Департамента маркетинга Банка Уралсиб Вадим Юрко.

Максим Галкин был выбран лицом рекламной кампании не случайно. При разработке ее кампании маркетологам с самого начала была понятна необходимость привлечения звезды в качестве амбассадора бренда, лидера мнений с широкой аудиторией. После изучения возможных кандидатов и детального обсуждения командой выбор был сделан в пользу Максима – уникального пародиста и юмориста, актера, певца и ведущего различных шоу-программ. У него очень широкая аудитория – это люди разных возрастных категорий, при этом умные и со вкусом. Максим Галкин – не просто публичный человек, а действительно лидер мнений. Он занимает 8 место в Топ-100 публичных лиц, пользующихся наибольшим доверием у россиян от ИЦ «Ромир» и 2 место в рейтинге доверия «Топ-10 телеведущих».

Смотреть видеосюжет Банк Уралсиб запустил масштабную рекламную кампанию с Максимом Галкиным

Креативным агентством выступило «Fancy State», уже имевшее до этого успешный опыт работы с Максимом Галкиным в других кампаниях. Режиссером телевизионных роликов стал Эдуард Оганесян, в послужном списке которого не только большое количество успешных работ в рекламе и кино, но и нашумевший сериал «Чики».

Всего запланирована серия из трех роликов, два их которых – про кредиты наличными и карту «Прибыль» – выйдут первыми. А в октябре в эфир запустится ролик, посвященный продукту для малого бизнеса. Съемки продолжатся и в следующем году.

Вадим Юрко также рассказал, что перед запуском кампании была проведена серьезная подготовка. Был усилен колл-центр, внедрено новое мобильное приложение, запущен новый сайт розничного бизнеса, отлажены ключевые бизнес-процессы. Кроме того, была переработана продуктовая линейка розничного бизнеса: обновлена линейка карточек, пересмотрена программа лояльности Уралсиб Бонус. Было все сделано для того, чтобы к моменту запуска кампании банк имел обновленную, абсолютно привлекательную продуктовую линейку.

Также в 2021 году дизайнерской и креативной командой банка был серьезно изменен подход к работе с фирменным стилем и бренд-буком банка. Рекламная кампания была полностью реализована на новой дизайн-платформе, которая позволила, не меняя логотипа и основных цветов, серьезно осовременить подачу банка и продуктов, сделать офлайн и онлайн-коммуникации максимально трендовыми. Внедрение дизайн-платформы является промежуточным шагом к ребрендингу банка, проведение которого намечено на 2022-2023 годы.