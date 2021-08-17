Хабенский: Творчество Шойгу имеет цену - спасает жизни

Сергей Шойгу в свободное от работы время пишет картины, создает художественные произведения из дерева и кости. Фото: Getty Images

Известно, что министр обороны Сергей Шойгу в свободное от работы время пишет картины, создает художественные произведения из дерева и кости. В выставках глава военного ведомства пока не участвует, но в благотворительных аукционах участвует давно и успешно. Его творчество имеет свою цену - спасает жизни детей.

- Картины и другие творческие работы главы военного ведомства, который также является президентом РГО, были проданы в середине мая на благотворительном аукционе "Творчество ради жизни", который прошел в штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Как сообщалось ранее, по итогам аукциона от продажи работ министра в Фонд было направлено 40 миллионов рублей, - сообщил журналистам глава Благотворительного Фонда Константин Хабенский на брифинге в Русском географическом обществе.

Народный артист России уточнил, что на аукционе в мае были проданы все представленные работы Шойгу, причем особый интерес у покупателей вызвал стол, изготовленный вручную из цельного массива дерева.

- Я бы сам, наверное, его приобрел, если бы смог переиграть игроков, но, нет, он ушел к другим людям, — признался Хабенский.

Глава Фонда отчитался за 10 миллионов, которые были уже израсходованы на лечение и реабилитацию 23 детей и молодых людей: четверть средств была направлена на протонную лучевую терапия ребенку, двум малышам — приобретена шунтирующая система, еще 12 подопечных получили необходимую помощь в виде лекарственных препаратов (в том числе один из них дополнительно прошел курс реабилитации), а еще 8 детей смогли пройти курс системной психофизической реабилитации.

- Я уполномочен от нашего Фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует, — выразил благодарность российский актер.

Хабенский добавил, что оставшуюся часть средств Фонд также направит на приобретение лекарственных препаратов и оплату высокотехнологичного лечения онкологии у детей.