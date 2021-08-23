Жизнь после COVID-19: почему печень нуждается в поддержке?

Специалисты отмечают, что большинство препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19 – интерфероны, антибиотики, противомалярийные препараты, другие лекарственные средства, – обладают свойством токсического воздействия на печень. Это отмечено в мартовских рекомендациях Европейского общества по изучению печени (EASL). Печень, которая и так испытывает перегрузку во время болезни, не может выводить продукты распада лекарственных средств в прежнем режиме – это оказывает дополнительное токсическое воздействие на весь организм.

Печень – уникальный по сложности и важности орган. В организме она отвечает за: кроветворение, обмен веществ, обезвреживание и выведение токсинов и др.

Не удивительно, что любой сбой в работе печени может отрицательно сказываться на всем организме.

В целом же, в период пандемии, следует позаботиться о своем здоровье и не создавать нагрузку на жизненно важный орган. Малоподвижный образ жизни и переедание увеличивают риск развития серьезных проблем с печенью. Специалисты рекомендуют: соблюдайте режим питания – ешьте часто, небольшими порциями, отдайте предпочтение растительной пище. Исключите курение, откажитесь от алкоголя, больше двигайтесь, делайте зарядку, ходите пешком, особенно после еды. Уберите из рациона продукты, содержащие красители, консерванты. Не ешьте на ночь – ужин должен быть не позднее 18 часов.

Поддерживайте здоровье печени постоянно [1]!

Сегодня в аптеках множество препаратов для печени и чаще всего предлагают средства только с одним действующим компонентом, которые как правило, оказывают одностороннее действие.

Лучше выбрать продукт, который содержит сразу несколько компонентов для поддержки здоровья печени с клинически доказанным действием.

Один из таких многокомпонентных продуктов – «Гепатрин» от компании «Эвалар».

Три активных компонента, воздействуют на печень, усиливая действие друг друга: эссенциальные фосфолипиды – способствуют естественному обновлению клеток печени; артишок – стимулирует выработку желчи и способствует мягкому очищению желчных протоков; расторопша (силимарин) – способствует защите печени от воспалений, вирусов и неблагоприятных факторов окружающей среды.

«Гепатрин» - это уникальный запатентованный [2] препарат, где все три компонента оказывают синергичное действие на печень и поддерживают в норме ее здоровье.

КУПИТЬ

ЭВАЛАР.РУ ФИТОМАРКЕТ.РУ АПТЕКА.РУ

1 В рамках показаний к применению препарата «Гепатрин».

2 Патент РФ № 24186601

Реклама