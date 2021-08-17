Афганская катастрофа накроет Россию волной наркотиков

После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков в Афганистане увеличилось в разы. Фото: EAST NEWS

Наивные люди уже поверили в благостные декреты талибов (запрещенных у нас в РФ). Поверили, да и радуются. Один из декретов провозглашает запрет наркотиков. Ну и прочие для наивных радости, типа: «земля крестьянам, фабрики рабочим».

А жить, кормиться талибы эти, по-вашему, будут с манны небесной? Кроме наркотиков практически никакого товара афганцы издревле не производят. Для них это массовый и народный промысел. Государственный бренд, если хотите. Запретить разом в этой стране наркотики - это еще бОльший для Афганистана ужас, чем для России был бы запрет алкоголя всякого. Но если Россия без алкоголя еще бы выжила, пройдя через массовые волнения, то Афганистан развалится, ибо иного товара, кроме наркотиков, он не имеет.

Есть миф, что в прежние времена талибские, до прихода американцев, с наркотиками в Афгане было почти покончено. Но это не более, чем миф, который в 2011 году был развенчан специалистами в Кабуле на международной антинаркотической конференции, на которую я летал с коллегами журналистами. Тогда же мы там общались с американцами. Последние сказывали, что пытались переиначить афганское население с производства наркотиков на полезный труд. Строили заводы, например, кирпичные и прочие, предлагая высокооплачиваемую работу. Ничего не вышло. Наркота здесь неистребима.

И вот представьте, теперь с миллион или гораздо больше афганских беженцев хлынут в так называемое российское подбрюшье - в нищие азиатские страны, пропитанные коррупцией. Этим беженцам в том подбрюшье Красный Крест поставит палаточные лагеря, и скоро беженцы начнут осваивать новые обширные пространства, густо поросшие красным маком. Надо ли говорить, какие экономические идеи созреют у переселенцев на новых землях, где власть — бардак, всё решает взятка. А если учесть, что граница между Россией и «ближней Азией» практически дырявая, то наркотическая угроза для нас возрастет в разы. И надо к этому прямо сейчас готовиться.