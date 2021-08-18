Шойгу потребовал прекратить судебные разбирательства по участку у "Совхоза Сибиряк"

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил принять меры по прекращению судебной работы в отношении неиспользуемых земель Минобороны России спланированных к передаче в муниципальную собственность региона в Емельяновском районе Красноярска.

- В целях организации мероприятий по подготовке к передаче в соответствии с российским законодательством указанного земельного участка по решению Сергея Шойгу создана рабочая группа в составе представителей Департамента военного имущества Минобороны России и региональных властей Красноярского края. Ранее, Министр обороны принял решение о передаче земельного участка Минобороны России в Емельяновском районе Красноярского крае в собственность региона, - подтвердили в Минобороны России.

Напомним, по результатам рабочей поездки в Красноярский край в соответствии с поручением Сергея Шойгу профильными подразделениями военного ведомства был проработан вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах Минобороны России.

В ходе проведенного анализа земельный участок рядом с селом "Совхоз Сибиряк", где ранее построили свои дома рабочие завода "Красмаш" признан "не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства".