Видео из кабины истребителя: "Русские Витязи" показали новую летную программу

"Русские Витязи" продемонстрировали часть своей обновленной программы. Фото: YouTube

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировала на видео часть своей обновленной программы. Ее они покажут на аэродроме Кубинка гостям Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021", который пройдет с 22 по 28 августа в КВЦ Патриот.

- В новую лётную программу вошли несколько новых элементов. Например, при демонстрации группового пилотажа в составе шести экипажей группа выполнит подряд вираж и петля Нестерова на форсажном режиме работы двигателей. После первого роспуска уже в составе четырех экипажей в построении ромбом "Русские Витязи" выполнят связку нескольких вращений: групповая "бочка", "петля" с поворотом на 180 градусов на нисходящей части и маневр "ухо", включающий боевой разворот, полубочку и полупереворот, - перечислили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что кроме "Русских Витязей" свое мастерство во время Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021" покажут экипажи пилотажных групп "Стрижи" и "Беркуты".

Также в ходе форума будет продемонстрирован парный пилотаж на самолетах Су-57 и воздушный показ более 30 современных и перспективных авиационных комплексов.