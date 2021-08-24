Большие возможности маленькой капсулы

Видеокапсула PillCam COLON. Фото предоставлено пресс-службой Medtronic России

Об одном из наиболее современных и точно самом безболезненном методе исследования ЖКТ мы поговорили с доктором медицинских наук, заведующим отделением эндоскопии медицинского центра «Петровские Ворота», главным научным сотрудником НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Лауреатом премии города Москвы в области медицины, Екатериной Викторовной Ивановой. Из этого материала вы узнаете, при каких симптомах необходимо проводить видеокапсульную эндоскопию, какие заболевания она позволяет диагностировать, может ли видеокапсула быть альтернативой колоноскопу – и многое другое.

- При каких симптомах имеет смысл делать капсульную эндоскопию?

- Капсульная эндоскопия показана при подозрениях на заболевания тонкой кишки. Это длинный орган, и до появления данной методики осмотреть его было совершенно невозможно. Есть несколько симптомов, при которых капсульная эндоскопия является золотым стандартом исследования. Главный из них — явные кровотечения ЖКТ, причем речь идет о тех случаях, когда источник кровотечения в верхних или нижних отделах ЖКТ не выявлен. Скрытые кровотечения (когда пациент крови не видит, а в анализах — снижен уровень гемоглобина — ред.) тоже могут говорить о необходимости капсульной эндоскопии. Второе показание для назначения исследования — болезнь Крона. Уже доказано, что до 70% случаев болезнь Крона поражает изолировано тонкую кишку. Кроме того, капсульную эндоскопию назначают при диарее в сочетании со стойким болевым синдромом, в частности при подозрении на целиакию (отсутствие ворсинчатого слоя слизистой оболочки тонкой кишки – ред.) и, конечно, при подозрениях на опухоли тонкой кишки. Как правило, их сложно найти другими методами, а иногда новообразования обнаруживаются случайно, когда капсульное исследования проводится совершенно по другому поводу.

- Многие об этом исследовании слышали, но вряд ли все знают, как оно проходит. Из скольких этапов оно состоит? Насколько сложна подготовка?

- Основных этапов — три. Первый — подготовка кишки — выполняется самим пациентом в строгом соответствии с рекомендациями врача. Эти рекомендации могут различаться в зависимости от состояния пациента, вида исследования, типа оборудования. Если пациент не выполнит рекомендации в полном объеме, будет сложно рассчитывать на хороший результат процедуры, так как эффективность капсульного осмотра четко зависит от качества подготовки кишки к исследованию.

Второй этап – это подготовка оборудования. Пациент приходит к нам в кабинет, мы надеваем на него пояс - оборудование, которое будет принимать сигнал от видеокапсулы, и передавать его на подготовленное к исследованию записывающее устройство. Затем он проглатывает капсулу, и начинается само исследование. Пациент в процессе всего дня исследования может спокойно заниматься своими делами, ограничений не так много. Ему нужно двигаться, особенно первые часы. И, конечно, соблюдать определенные требования к приему пищи и жидкостей.

После завершения процедуры, как правило вечером, пациент сдает в клинику пояс и записывающее устройство, и начинается третий этап — интерпретация результатов. Врач загружает полученное видео на компьютер и начинает его анализировать.

Как вы понимаете, все этапы взаимосвязаны. Если пациент не подготовился, видео будет содержать большое количество кадров с содержимым кишечника, что крайне затруднит последующую диагностику. Также важно, чтобы врач был достаточно квалифицирован, чтобы поставить верный диагноз. Поэтому залог успеха исследования – соблюдение всех условий, тщательное выполнение всех этапов.

- Какие заболевания капсульная эндоскопия может достоверно диагностировать?

- Спектр огромен. К примеру, благодаря капсульной эндоскопии мы научились выявлять сосудистые поражения тонкой кишки: ангиэктазии, флебэктазии, артериовенозные мальформации, синдром Дьелафуа и так далее. Собственно говоря, эти проблемы зачастую и являются источниками тех самых загадочных кровотечений. Далее я бы отметила опухолевые поражения. Известно более сорока типов опухолей, которые могут встречаться в тонкой кишке, начиная от самых «добрых» – лейомиом, фибром – до более «злых» аденокарцином, лимфом, нейроэндокринных образований.

Капсульная эндоскопия позволяет выявлять различного рода воспалительные заболевания, эрозийные процессы, язвы, целиакию и болезнь Крона, о которых мы уже говорили.

В ходе исследования можно столкнуться с различными пороками развития, например дивертикулом Меккеля.

д.м.н., Екатерина Викторовна Иванова

- Каковы наиболее явные преимущества этого диагностического метода по сравнению с другими?

- Я не зря сказала, что видеокапсульная эндоскопия – это золотой стандарт для осмотра именно тонкой кишки. Конкурентов у этого метода попросту нет. Потому что, во-первых, это неинвазивный способ осмотра, позволяющий осмотреть все 5 или более метров тонкой кишки. Соответственно, какие-либо риски и тяжелые осложнения мы исключаем. Пациент просто глотает капсулу, которая, по сути, является индивидуальным одноразовым эндоскопом с очень хорошей визуализацией. При этом не требуется наркоз, так как процедура абсолютно безболезненна.

Наконец, это очень эффективный метод. В отличие от лучевых методик, видеокапсульная эндоскопия позволяет врачу воочию наблюдать состояние слизистой оболочки тонкой кишки. Зачастую, на основании увиденного можно с высокой долей вероятности определить тип патологии, а зачастую – сразу поставить окончательный диагноз.

Стоит отметить и еще одно преимущество метода – практически полная свобода пациента.

- Часто приходится читать в комментариях, что пациенты опасаются задержки капсулы при капсульной эндоскопии...

- Далеко не всегда задержка капсулы расценивается как осложнение. Если капсула задержалась, значит, для этого есть очень веская причина. Для врача задержка капсулы – серьезный показатель, который имеет диагностическое значение, а для пациента – выявление его проблемы. Это может свидетельствовать о наличии новообразования, о болезни Крона, или о других причинах, которые уже привели к сужению просвета кишки. При этом, нахождение капсулы в кишке само по себе не вызовет дискомфорта и каких-либо ощущений. Если орган в нормальном состоянии, шансы на задержку капсулы сводятся практически к нулю.

- Есть ли противопоказания к проведению видеокапсульной эндоскопии?

- Самое первое и самое важное противопоказание – кишечная непроходимость. Мы не назначаем пациенту капсулу, если у пациента в анамнезе были признаки кишечной непроходимости или преходящей кишечной непроходимости, а также если он, к примеру, когда-то находился на госпитализации с диагнозом «кишечная непроходимость». В этом случае лучше изначально прибегнуть к лучевым методикам для исключения сужений тонкой кишки, либо сразу использовать специальный гибкий эндоскоп.

Есть также ряд относительных противопоказаний. Допустим, когда наблюдаются признаки дисфагии (пациент имеет затруднения при глотании – ред.). Беременным пациенткам процедуру также не назначают. У пациентов с перенесенными операциями на тонкой кишке процедуру проводят с осторожностью, есть риск задержки в постоперационных анастомозах (место соединения двух полых органов, например отделов кишечника – ред.). Тем не менее, мы проводим исследования у таких пациентов и редко получаем осложнения.

- Очень часто видеокапсульную эндоскопию сравнивают с колоноскопией. В каком возрасте необходимо проводить колоноскопию при отсутствии симптоматики толстой кишки?

- ВОЗ рекомендует назначать скрининговую колоноскопию с 50-летнего возраста. Однако все чаще этот возраст пересматривается в сторону уменьшения. Я считаю, что первичную профилактическую диагностическую колоноскопию необходимо проходить уже в 45 лет.

При наличии у пациента родственников, страдающих онкологическими заболеваниями (особенно если рак у них проявился в молодом возрасте), обследование нужно проходить уже в 40 лет и, возможно, раньше, и в дальнейшем делать это регулярно.

- При каких симптомах колоноскопию нужно делать незамедлительно?

- Самый настораживающий симптом – опять же, кровотечение. Иногда это примесь крови в стуле, иногда сгустки, иногда просто алая кровь. Это может свидетельствовать о различных проблемах – начиная от геморроя и заканчивая различными опухолевыми новообразованиями, которые, кстати, далеко не всегда оказываются злокачественными при своевременном выявлении. Полипы тоже могут быть причиной кровотечения. К сожалению, часто приходится иметь дело с пациентами, которые, видя кровь в стуле, считали, что это трещина или геморрой, и откладывали прохождение обследования по нескольку лет. А потом мы находим у них злокачественную опухоль, которой бы не было, обратись они к врачу сразу при появлении крови. Еще одна печальная тенденция – даже у молодых пациентов опухоли активно метастазируют. Все это вкупе, безусловно, ухудшает прогноз заболевания. Но, повторюсь, все в наших руках. При первых тревожных симптомах типа кровотечений, выделении слизи, болевом синдроме, запорах, сменяющихся поносами, необходимо проводить колоноскопию.

- Может ли видеокапсульная эндоскопия считаться альтернативой колоноскопии?

- Конечно, может, и это уже доказано. Единственное, необходимо понимать, что речь здесь пойдет о другом типе капсул, для обследования именно толстой кишки – так называемой «колонокапсуле». Методика колонокапсульной эндоскопии не нова, она применяется с 2009 года. Если говорить о показаниях, то это случаи, когда врачу по определенным причинам не удалось выполнить осмотр толстой кишки полностью. Есть пациенты, у которых имеются риски выполнения стандартной колоноскопии, или есть противопоказания к наркозу (как известно, эта процедура в ряде случаев может быть болезненной). Во всех этих случаях назначается колонокапсула.

Эффективность колонокапсул в диагностике полиповидных образований и плоских эпителиальных образований толстой кишки, в диагностике язвенного колита и болезни Крона крайне высока. Поэтому в ряде рекомендаций в разных странах колонокапсула считается альтернативой стандартной колоноскопии, неинвазивным высокоэффективным диагностическим эндоскопическим методом исследования толстой кишки. Поэтому, если пациент хочет, чтобы осмотр толстой кишки был безболезненным и проходил без седации, он может, по согласованию с врачом, прибегнуть к видеокапсульной колоноскопии.

- Какие новинки будут внедрены в практику капсульной эндоскопии в обозримом будущем?

- Мы ожидаем в скором времени появление более совершенных капсул, которые будут снимать видео высокого разрешения. Врач сможет увидеть больше нюансов, что, безусловно, сделает исследование еще более информативным, а значит – эффективным.

Второе важное направление развития – внедрение искусственного интеллекта. Аппаратура сможет сама обращать внимание на важные кадры и указывать на них врачу. Это исключит риск того, что в ходе просмотра специалист упустит что-то важное. Чтобы читатель понимал, как это важно, давайте напомним, что капсула записывает, по сути, продолжительный, длиною в целый день, видеоролик, который врач должен внимательно отсмотреть. Помощь искусственного интеллекта на этом этапе сведет до минимума возможность ошибок и сделает исследование еще более эффективным.

Тем не менее, того, что видеокапсула умеет уже сегодня, вполне достаточно, чтобы помочь человеку своевременно увидеть проблему и предотвратить развитие опасных заболеваний, а, значит, продлить ему жизнь.