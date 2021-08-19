Полезные свойства арбузов

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Арбуз – источник витаминов, он обладает полезными свойствами:

• утоляет жажду и голод;

• положительно влияет на функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем;

• обладает мочегонным и желчегонным действием;

• нормализует моторику кишечника.

В арбузе содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, углеводы, железо, магний, растительная клетчатка. Плод состоит на 90 % из воды и является отличным мочегонным средством.

Содержание пектина и клетчатки улучшает моторику кишечника. Полезные свойства арбуза хорошо регулируют протекание биохимических процессов в организме, помогают в лечении артрита и подагры.

Плоды арбуза можно вводить в рацион после хирургических операций в период выздоровления. Мякоть плода является хорошим желчегонным средством.

Полезно употреблять южный плод тем, кто придерживается низкокалорийной диеты, – в 100 г мякоти содержится всего 30 ккал.

Как выбрать арбуз?

Не стоит покупать треснутые и предварительно нарезанные арбузы, так как внутрь легко попадают опасные микробы и бактерии, способные нанести вред организму человека.

Важно научиться правильно выбирать южный плод. Желтые волокна внутри, слишком яркий красный цвет и глянцевая поверхность плода указывают на то, что в нем имеется большое содержание нитратов. В таком арбузе нет пользы, и вред для организма он нанесет очень большой.

Отравление нитратами вызывает слабость, тошноту, бессонницу и лихорадку. При первых симптомах отравления в виде головокружения, рвоты и расстройства желудка следует срочно обратиться за медицинской помощью.

Август – самое «арбузное» время, успейте насладиться этой прекрасной ягодой и укрепить организм.