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Политика19 августа 2021 11:13

Шойгу "получил права" на танк еще студентом

В сети обсуждают, как министру удалось справиться с современной боевой машиной на подмосковном военном полигоне
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Будущий министр обороны на учебном танковом полигоне, 1977 год

Будущий министр обороны на учебном танковом полигоне, 1977 год

Во многих источниках в интернете можно прочитать комментарии: "министр гражданский", "срочную службу в армии не проходил".

А министр обороны России Сергей Шойгу взял в преддверии "Армейских международных игр – 2021" и лично обкатал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон". Министр сменил генеральскую фуражку на танковый шлем и взялся за рычаги танка Т-80БВМ.

- Боевая машина под управлением главы военного ведомства уверенно прошла на Алабинском танковом полигоне брод, колейный мост, эскарп, курган, гребенку, косогор, участок маневрирования, противотанковый ров с проходом и ограниченный проход. Более 4 километров подготовленной для состязаний танковых экипажей трассы, - подтвердили в Минобороны России.

- А у него есть водительские права на танк? - спросили в комментариях читатели.

"Водительские права" на танк Шойгу точно не нужны. В начале видеоролика была опубликована черно-белая фотография, где будущий министр стоит во глава танкового экипажа на фоне советского танка. Он и сам в танковом комбинезоне.

Как стало известно "Комсомолке" авторы ролика взяли снимок из официального аккаунта пресс-секретаря министра Россияны Марковской. А там он подписан так: "Работаю с личным архивом Министра. Название папок: "Босния", "Сербия", "Косово", "Южная Осетия". Много фотографий из черно-белых времен. Думаю, некоторые из них стоит показать. Учебный танковый полигон, 1977 год".

Будущий министр с оружием в руках принимает армейскую присягу в воинской части на территории Хакасии

Будущий министр с оружием в руках принимает армейскую присягу в воинской части на территории Хакасии

Согласно официальной информации Сергей Шойгу в 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". Но как любой советский студент он был обязан отучиться на военной кафедре и пройти военные сборы, чтобы получить воинскую специальность и звание.

Подтверждением тому может служить другой снимок, где будущий министр с оружием в руках принимает армейскую присягу в воинской части на территории Хакасии. Как мы видим, не такой уж наш министр "гражданский": воинскую присягу точно принимал, танковый комбинезон носил и даже танком научился управлять.

По итогам проверки трассы Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

СПРАВКА «КП»

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.

Шойгу в преддверии "Армейских международных игр-2021" лично опробовал трассу "Танкового биатлона"
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