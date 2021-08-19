Шойгу "получил права" на танк еще студентом

Будущий министр обороны на учебном танковом полигоне, 1977 год

Во многих источниках в интернете можно прочитать комментарии: "министр гражданский", "срочную службу в армии не проходил".

А министр обороны России Сергей Шойгу взял в преддверии "Армейских международных игр – 2021" и лично обкатал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон". Министр сменил генеральскую фуражку на танковый шлем и взялся за рычаги танка Т-80БВМ.

- Боевая машина под управлением главы военного ведомства уверенно прошла на Алабинском танковом полигоне брод, колейный мост, эскарп, курган, гребенку, косогор, участок маневрирования, противотанковый ров с проходом и ограниченный проход. Более 4 километров подготовленной для состязаний танковых экипажей трассы, - подтвердили в Минобороны России.

- А у него есть водительские права на танк? - спросили в комментариях читатели.

"Водительские права" на танк Шойгу точно не нужны. В начале видеоролика была опубликована черно-белая фотография, где будущий министр стоит во глава танкового экипажа на фоне советского танка. Он и сам в танковом комбинезоне.

Как стало известно "Комсомолке" авторы ролика взяли снимок из официального аккаунта пресс-секретаря министра Россияны Марковской. А там он подписан так: "Работаю с личным архивом Министра. Название папок: "Босния", "Сербия", "Косово", "Южная Осетия". Много фотографий из черно-белых времен. Думаю, некоторые из них стоит показать. Учебный танковый полигон, 1977 год".

Будущий министр с оружием в руках принимает армейскую присягу в воинской части на территории Хакасии

Согласно официальной информации Сергей Шойгу в 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". Но как любой советский студент он был обязан отучиться на военной кафедре и пройти военные сборы, чтобы получить воинскую специальность и звание.

Подтверждением тому может служить другой снимок, где будущий министр с оружием в руках принимает армейскую присягу в воинской части на территории Хакасии. Как мы видим, не такой уж наш министр "гражданский": воинскую присягу точно принимал, танковый комбинезон носил и даже танком научился управлять.

По итогам проверки трассы Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

СПРАВКА «КП»

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.