Путину пожаловались на опустынивание Дагестана

Владимир Путин встретился в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергеем Меликовым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Чиновник пожаловался Владимиру Путину на плохое состояние системы орошения - из-за него сельскохозяйственные земли превращаются в пустыни.

- Остро стоит вопрос опустынивания 100 тысяч гектаров. Ситуацию усугубила и засуха 2020 года, что привело к опустыниванию еще 120 тысяч гектаров земель. Под угрозой находятся огромные площади сельскохозяйственных угодий, значительная часть которых подвержены еще и ветровой эрозии, - рассказал о природном апокалипсисе Сергей Меликов.

Глава республики заметил, что может помочь ремонт системы мелиорации. Но на это надо много денег.

- У нас ресурсы соответствующие в рамках всей страны выделены на инфраструктуру: там 500 миллиардов и еще 150 из другого источника. Поэтому в целом средства есть, нужно в эти программы вписаться. Я соответствующее поручение обязательно правительству сформулирую, - пообещал президент.

В конце встречи Путин назвал главные сильные стороны Дагестана: «объем строительства» и «промышленное производство».

- Особенно радует наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря им удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа – поменять к лучшему ситуацию на рынке труда, - подчеркнул глава страны.

Меликов позвал президента посетить республику на 100-летие поэта Расула Гамзатова.

- Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством. Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, - ответил Путин.

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