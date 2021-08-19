Биллу Клинтону исполнилось 75: Как бывший президент США стал миллионером

Биллу Клинтону исполнилось 75 лет. Фото: EAST NEWS

Если бы существовал рейтинг самых необычных американских президентов, то вместе с Дональдом Трампом на первое место в списке, безусловно, мог бы претендовать его политический противник – демократ Билл Клинтон.

В жизни и карьере 42-го главы Белого дома есть много чего нетипичного для среднестатистического президента Америки. Клинтон стал известен, нося фамилию отчима (в свидетельстве о рождении Билла значится фамилия Блайт), лихо играет на саксофоне, стал самым молодым губернатором штата в истории страны, излечился от рака, подвергался импичменту. Ну а про известный всем до малейших деталей скандал, включая цвет платья стажерки Белого дома Моники Левински, с которой Клинтон предавался любовным утехам прямо в Овальном кабинете, и говорить нечего.

Два президентских срока Клинтона запомнились не только «моникагейтом». Покинув Белый дом в 2001 году, он оставил страну во вполне пристойном состоянии: при нем резко сократилась безработица, рекордное число американцев обзавелись жильем, снизился уровень бедности, дефицит госбюджета превратился в профицит.

В период его президентства США вели себя в мире не так нагло и агрессивно, хотя НАТО все же расширилось на Восток, при прямом участии американцев в Югославии начались этнические конфликты, что, в итоге, привело к ее полному развалу, а союзники стали бомбить Ирак. Клинтону удалось впервые усадить за стол переговоров израильтян и палестинцев: Арафат и Рабин получили за подписанные «Соглашения Осло» Нобелевские премии мира, Клинтону премию почему-то не дали.

Билл Клинтон с женой и дочерью Фото: EAST NEWS

Покинув Белый дом, Билл стал изредка появляться на политической арене, лишь исполняя обязанности видного члена Демократической партии и примерного супруга: он активно участвовал в избирательных кампаниях Барака Обамы и своей жены Хиллари.

Все остальное время он посвящает общественной работе, в первую очередь, в созданной им семейно-подрядной благотворительной организации The Clinton Foundation. Фонд этот – организация, как признают все, весьма непрозрачная. Публикации о ее деятельности много раз становились причиной скандалов. Не раз и не два выяснялось, что миллиардные пожертвования поступали в кубышку фонда, когда Хиллари Клинтон стояла во главе американского Госдепа. Звучали даже заявления, что «этот фонд взяток для деспотов и диктаторов используется для продажи услуги и доступа к Вашингтону».

ФБР провело расследование, которое так ничем и не закончилось, а старина Билл лично заявил, что если его благоверная станет президентом страны, то Фонд Клинтонов откажется принимать иностранные пожертвования. Но этим благочестивым намерениям помешала победа Трампа.

Фонд процветает и поныне. Среди заявленных им целей - повышение уровня здравоохранения, борьба с ВИЧ/СПИД и содействие снижению цен на лечение этих заболеваний. Управляет им Челси Клинтон – единственная дочь экс-президента, подарившая ему трех внуков.

А вот богатство к Клинтону пришло только после окончания двух президентских сроков. Въезжая в Белый дом, он задекларировал $700000 принадлежащих ему и жене активов, и это был самый низкий показатель за целый век. А покинула чета главную резиденцию страны с колоссальными $16 миллионами долга. Сбережения, заработки и кредиты ушли на адвокатов, сначала уверявших, что с Моникой Левински главу государства связывали исключительно деловые отношения, а потом поменявших тактику на заверения о том, что сексуальные контакты если и имели место быть, то могут квалифицироваться исключительно как измена жене, а не избирателям и государству.

президент США играет на саксофоне. Фото: EAST NEWS

Сегодня Билл и Хиллари Клинтон «стоят» $120 миллионов. Они заработали эти деньги, опубликовав мемуары, а также получая солидные гонорары за публичные выступления.

В прошлом году супруги отметили 45-летие своего брака. В канун сапфировой свадьбы Хиллари призналась, что с Биллом «никогда не бывает скучно, и он продолжает оставаться моим лучшим другом».

В сводках новостей имя Билла Клинтона все чаще появляется в разделе «происшествия». То в его доме в местечке Чаппакуа, близ Нью-Йорка, произошел пожар, то экс-президента срочно увезли на скорой с болями в сердце, где ему установили стенты. Кстати, небольшой домик в предместьях Города Большого Яблока – единственный объект недвижимости, находящийся во владении четы Клинтонов.

А вот на страницах светской хроники имя Клинтона звучит, в основном, по печальным поводам. И экс-президент сам дает этому повод, поскольку считает необходимым лично прощаться со своими коллегами. Клинтон присутствовал на похоронах бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, папы Римского Иоанна Павла II, бывшего президента Франции Жака Ширака, экс-президента Израиля Шимона Переса, экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. В 2007 году он прилетел в российскую столицу, дабы попрощаться с первым президентом России Борисом Ельциным, которого называл своим другом.