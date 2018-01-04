В доме Билла и Хиллари Клинтон вспыхнул пожар

4 Янв. 2018 2018-01-04T00:01:06+03:00

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Многочисленные источники подтвердили, что пожарные службы стянуты к дому Билла и Хиллари Клинтон, который расположен в городке Чаппаква, штат Нью-Йорк. Вызов был сделан непосредственно из дома. Степень и источник огня устанавливаются в настоящий момент. Известно, что чета Клинтонов сейчас не в Нью-Йорке.

Жилой дом был приобретен супругами сразу после ухода Билла Клинтона из Белого дома в 1999 году за 1,7 млн долларов. Сегодня он оценивается в 2,5 млн. долларов. В прошлом году Клинтоны расширили свои владения, сделав выгодное предложение соседям и купив у них 4-комнатное жилое строение.

Чаппаква расположен в 35 милях от Нью-Йорка, из него быстро и легко можно доехать до офиса Билла Клинтона, расположенного в южной части Манхэттена, а также до апартаментов Челси Клинтон, живущей в манхэттенском квартале Флэтайрон.