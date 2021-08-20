Здоровая еда – здоровая молодость

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День молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 1999 года. Это значит, что мы задумываемся о том, кому будет вручена страна, насколько нация, народ сильны и здоровы. Однако с каждым годом все активнее распространяются и омолаживаются ожирение, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые патологии, рак разной этиологии. Именно поэтому важно, чтобы подрастающее поколение с юных лет приобретало здоровые привычки, к которым относятся и навыки здорового, сбалансированного питания. Реализации этой масштабной социальной задачи посвящены нацпроект «Демография» и Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Роспотребнадзор РФ ведет регулярную и масштабную работу по улучшению качества питания населения – в том числе детей и молодежи.

Одно из важных направлений работы ведомства – создание системы мониторинга за состоянием питания детей и подростков. Суммарно в 2019-2020 года оценка питания обучающихся была проведена в 5083 школах, были опрошены 50 098 учащихся вместе с родителями. В 2021 году исследование проходит в 49 регионах нашей страны.

В постоянном режиме осуществляется надзор за безопасностью и качеством питания детей в школах. На регулярной основе проводятся всероссийские горячие линии по вопросам питания в школах, на которых сотрудники Роспотребнадзора дают разъяснения по организации горячего питания для школьников, рассказывают о нормах потребления необходимых веществ, делятся рекомендациями по контролю за питанием детей в школе. Также специалисты фиксируют факты ненадлежащего оказания услуг питания и помогают организовать проверки учебных заведений.

В 2019 году ведомством созданы и развиваются портал здоровое-питание.рф, специальные онлайн-проекты - школа.здоровое-питание.рф и рецепты.здоровое-питание.рф. Материалы проекта «Здоровое питание» ориентированы на различные категории населения, среди которых – молодежь, подростки, а также родители детей дошкольного и школьного возраста. Это как текстовые редакционные материалы, так и специальные выпуски, подготовленные на «Детском Радио», обучающие ролики, квесты, тесты и компьютерные игры, популярные у подростков.

И теперь в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» начал работу новый мультифункциональный сервис «4 сезона – тарелка здорового человека». Это первый официальный ресурс, бесплатный и общедоступный, с широким набором сервисов, где каждый пользователь может подобрать для себя сбалансированный рацион, получить советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, найти подходящую программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое-многое другое.

В онлайн-конференции приняли участие: Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора; Екатерина Бурляева, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог; Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России; Алексей Белов, музыкант, экс-лидер группы «Парк Горького»; Лариса Сайфутдинова, начальник управления образовательных программ ВДЦ «Орленок»; Анастасия Морозова, фудблогер, участник кулинарного поединка, прошедшего в рамках совместного проекта «Время питаться правильно» Роспотребнадзора и «Комсомольской правды».

Дети едят, но сыты ли они?

Вопрос не праздный. Отправлять в рот, например, фастфуд – не значит полноценно накормить растущий организм. Роспотребнадзор в течение трех лет анализировал, как питаются российские учащиеся, потому что данные статистики состояния здоровья подрастающего поколения довольно удручающие.

На сегодняшний день у 5% россиян в возрасте примерно 20 лет наблюдается избыточный вес. Растет ожирение и среди детей: каждый пятый школьник носит лишние килограммы (около 300 тысяч юных граждан).

– Было проведено крупномасштабное анкетирование российских школьников, которое осуществил Роспотребнадзор, опросив более 5 тысяч общеобразовательных учреждений и собрав более 50 тысяч анкет учащихся и их родителей, – комментирует Надежда Раева. – Выяснилось, что в школе дети питаются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, разработанными и утвержденными меню, сформированными с учетом требованиями «ФИЦ питания». Но это только 20%-30% того полезного, что необходимо растущему организму в течение суток. А вот дома ребята ежедневно (40% от общего числа юных граждан) не получают овощей, фруктов и белка в достаточном количестве; регулярно злоупотребляют сладкими газированными напитками, продуктами с повышенным содержанием соли, трансжиров. В рационе преобладают неполезные быстрые углеводы – сладкие хлебобулочные изделия, гамбургеры, чипсы, сосиски и др. Эти продукты необходимо ограничивать, а лучше вообще убрать из рациона ребенка. Но из-за нехватки времени родители сами едят на скорую руку, используют полуфабрикаты. Питаться правильно и быть здоровым должно стать нормой и идти из семьи. Только так можно сохранить здоровье, молодость и силы. Как только юношество это поймет, то перестроит свое питание. Причем нужно, чтобы каждому возрасту соответствовал свой рацион и суточная калорийность. Если человек не может самостоятельно выстроить свой рацион, то самый легкий путь – открыть сайт здоровое-питание.рф и воспользоваться новым разделом «4 сезона – тарелка здорового человека».

Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Период активного роста сопровождается большими энергозатратами. Поэтому каши по утрам – то основное, что должно присутствовать в рационе молодого человека, так как крупы – это долгие углеводы, главный источник сил и энергии, - поясняет врач-диетолог Екатерина Бурляева. – Плюс животный белок, то есть мясо, рыба, творог, яйца. Калорийность зависит от возраста и от степени физической активности. Для юношей она в среднем составляет 2 500 – 2 900 ккал, для девушек – 2300 – 2500 ккал.

Питаться следует 4-5 раз в день, чтобы, во-первых, контролировать аппетит и не допустить голода и переедания, которое может привести к ожирению. Во-вторых, для максимально благоприятного усвоения всех питательных веществ. В-третьих, для роста нормальной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте – гарантии крепкого иммунитета.

Екатерина Бурляева, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Морозова ведет большую работу с мамами.

– Я пропагандирую продукты, которые растут в регионе проживания людей, – рассказала блогер. – Они-то и будут наиболее полезны. Рассказываю, как кормлю своих детей (старший пойдет в 10-й класс, младший – в 1-й) и таким образом распространяю свои привычки сбалансированного питания на других.

Анастасия Морозова, фудблогер, участник кулинарного поединка, прошедшего в рамках совместного проекта «Время питаться правильно» Роспотребнадзора и «Комсомольской правды». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересным опытом работы с подрастающим поколением поделилась и Лариса Сайфутдинова. Практика Всероссийского детского центра «Орленок», где вместе с Роспотребнадзором реализуется образовательная программа по здоровому питанию для детей и подростков, включает мастер-классы, изучение региональных кухонь, проведение фестиваля кулинарных команд при участии амбассадоров проекта. Простое дежурство по столовой превращается в захватывающую стажировку. На примере ежедневного меню вожатые рассказывают, что это за еда, из чего она состоит, как она готовится, в чем полезность, и как ее повторить в домашних условиях. По завершении лагерной смены 70% школьников признаются, что узнали много нового и готовы включить приобретенные знания в повседневную жизнь.

На плазме - Лариса Сайфутдинова, начальник управления образовательных программ ВДЦ «Орленок». Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Зеленый цвет – есть можно»

Важная составляющая здорового питания – употребление качественных, безопасных, свежих продуктов.

– Прежде всего, нельзя покупать продукты в местах несанкционированной торговли, – комментирует Надежда Раева. – Приобретать продукты можно только в стационарных магазинах, стационарных предприятиях торговли или на рынках. Это основное требование. Нужно обращать внимание и на условия их хранения в торговых точках, особенно в летний период. Изучайте сроки годности продуктов, указанные на этикетках, и следуйте им.

В соответствии с требованиями Закона о защите прав потребителей, нашего закона о санэпидблагополучии, технического регламента о безопасности продукции производитель сам устанавливает сроки годности на свой товар. Для того чтобы установить сроки годности, он обязан провести лабораторные исследования. Для каждого вида продукта есть коэффициент запаса. И если срок годности, например, 10 суток, то на 11-е сутки этот продукт должен быть еще хороший. Коэффициент запаса делается специально для того, чтобы можно было из магазина принести продукт домой (мы же все равно нарушаем условия хранения, указанные производителем) и съесть его в максимально короткие сроки. То есть если вы съедите продукт, у которого сегодня закончился срок годности, ничего страшного не произойдет. Но все-таки лучше такие продукты подвергать термической обработке.

Кроме того, в помощь потребителю Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по цветовой маркировке продуктов, которая сигнализировала бы об их безопасности с точки зрения содержания соли, сахара, трансжиров – система «светофор». Если зеленый цвет, то продукт безопасен, желтый – пограничное состояние, красная маркировка – превышение суточной нормы того или иного вещества.

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

Ольга Кормухина: «Здоровому питанию всегда есть место!»

Певица уверена, что молодежь тянет на фастфуд из-за стресса, и поделилась своим рецептом здорового питания.

– Друзья мои, поймите, дети постоянно в стрессе! – воскликнула известная певица. – Они слышат разговоры родителей, у них нет уверенности в будущем. Им определяться в этой жизни, а опереться не на что. Уснул в одном мире, проснулся в непредсказуемо другом – все очень быстро меняется. Конечно, хронический стресс налицо. Конечно, он заедается. Да еще вредной пищей. Но главное – это доминанта, ваше целеполагание в жизни, то, ради чего вы живете. Не жить, чтобы есть. А есть, чтобы жить. Еда – вторичное занятие человека. Она поддерживает организм, чтобы человек добивался своих целей. Вот когда у молодежи будут правильные цели, у них и питание наладится, и психический строй наладится. Найдите сами удовольствие в жизни, научите ребенка получать удовольствие от какого-нибудь процесса – все, у вас проблема неправильного питания будет снята, по крайней мере, на 60-70%.

Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России; Алексей Белов, музыкант, экс-лидер группы «Парк Горького». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается нас, то выручает то, что мы живем за городом, и я заядлая огородница. Наше утро всегда начинается с фруктов или овощей, желательно зеленого цвета. В приоритете – огурцы, сельдерей, яблоки. Обязательно в рационе должны быть чеснок, лук, свекла, морковь. А еще секретик: самая здоровая пища очень быстро готовится. Взяла кабачки, натерла на терке, добавила яиц – без муки – и получилось так вкусно! Еще приправы немножко… Я, например, влюбилась в греческую кухню: греки готовят на гриле или в духовке, без масла, а маслом потом поливают уже готовое блюдо. Выкиньте все микроволновки! Купите нормальную печку. Они недорогие… А еще я поклонница монопитания. Лучше съесть хороший кусок мяса с овощами, чем булочку или бургер. Люди, бывает, говорят: ой, у меня денег не хватает на здоровую еду. Есть масса возможностей питаться здоровой пищей вообще за три копейки… У меня были ситуации, когда я не знала, то ли мне на свечку деньги потратить, то ли на хлеб. Я все в этой жизни прошла, поэтому говорю с уверенностью: всегда в жизни есть возможность и место здоровому питанию. Где бы мы и как ни гастролировали с мужем, всегда находим вариант здоровым способом поддержать свои силы.