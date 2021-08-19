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Звезды19 августа 2021 20:30

Единороги, хипстеры и прочие «мазершмакеры» - главные фильмы кинофестиваля на «Стрелке»

С 22 по 28 августа пройдет главное московское кинособытие лета. Программу представляет кинообозреватель «КП» Стас Тыркин, являющийся программным директором фестиваля
Стас ТЫРКИНСтас ТЫРКИН
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Кадр из картины «Искушение» Пола Верхувена.

Кадр из картины «Искушение» Пола Верхувена.

Кинофестиваль под открытым небом в самом центре Москвы - в Институте «Стрелка», пройдет в этом году в шестой раз. Главный акцент сделан на новейших сенсациях Каннов и главного американского фестиваля «Санденс». Практически все эти фильмы будут показаны на "Стрелке" в качестве российских премьер.

Российское кино представляют первые части премьерных телесериалов «Коса» и «Пингвины моей мамы» актуальных отечественных режиссеров Игоря Волошина и Наталии Мещаниновой, снятых ими для популярного онлайн-кинотеатра KION. Летние ночи на "Стрелке" уже стали для московских киноманов праздником фестивального и зрительского кино, в 2021-м - это роскошное пиршество, какого в таком качестве, в такой концентрации уже давно не было в пост-ковидной Москве.

22 августа

«Искушение» (Франция)

Режиссер - Пол Верхувен

Новый фильм Верхувена - жирный кусок старомодного высококачественного кино со всеми сопутствующими ему обстоятельствами: размахом, художественно-постановочной убедительностью в сочетании с абсолютной условностью, занимающими режиссёра большими вопросами Бога и Дьявола и связанной с этим провокационностью, без которой было никак не обойтись в ХХ веке. Смотреть это кино - чистое детское удовольствие, хотя фильм вроде совсем не детский, подразумевающий даже скандальность: пытки, чума, сексуальные игрушки и масштабные эротические сцены в совершенно неподобающем для этого месте. Действие происходит в итальянском монастыре, куда поступает главная героиня Бенедетта (оригинальное название фильма - Benedetta), с детства полагающая себя христовой невестой, поскольку время от времени вступает в близкие отношения с мессией - настолько близкие, что во всех правильных местах у неё появляются кровоточащие стигматы. А может быть Бенедетта сама расковыривает себе ступни и ладони осколком стекла, и ее устами иногда рычит дьявол?

23 августа

«Герой» (Иран)

Режиссер - Ашгар Фархади

Удостоенный Гран-при Каннского фестиваля фильм иранского лауреата Берлина и «Оскара Ашгара Фархади с ироническим названием «Герой» - правильная, как по нотам разыгранная драма, поднимающая, как бы сказали в ХХ веке, сложные морально-этические проблемы. «Герой» помещён в тюрьму за неуплату долгов родственником своей бывшей жены. Но жизнь поворачивается к нему солнечной стороной: отпущенный на побывку, он находит сумку золотых монет и вместо того, чтобы быстро решить свои проблемы, отдает сумку владелице. Случай попадает в «желтую прессу», и «герой» становится ее героем. Впрочем, ненадолго.

24 августа

«Криптополис» (США)

Упоительный мультфильм, взявший главный приз Санденса в экспериментальной секции NEXT. Криптидами называют существа, чья реальность считается спорной и необоснованной. Например, греческую горгону с шевелящимися змеями на голове, единорога или баку - похожее на свинку с хоботом японское создание, высасывающее у детей ночные кошмары. Все они - персонажи в высшей степени оригинального, вручную нарисованного фильма Дэша Шоу. К ним начинает испытывать нездоровый интерес американское правительство, отправляющее на поиски баку свою тупую военщину. Правительство желает, чтобы баку высосало все нежелательные протестные мечты из американского населения, задумавшегося о захвате Капитолия. Активисты- криптозащитницы противостоят этим темным силам, как и всем остальным несознательным элементам, готовым ради наживы продавать несуществующих животных на чёрном рынке. Среди последних выделяются своей безжалостностью русские бабушки.

25 августа

“Мазершмакерс” (Бельгия)

Режиссеры - Ленни и Харпо Гит

Фильм бельгийских хипстеров братьев Гитов - смесь творчества Джона Уотерса, Саши Барона Коэна и Александра Гудкова. Их герои, братья по имени Иссахар и Завулон, - вариант Бивиса и Баттхеда, тупого и еще тупее. То, что они творят, помещает Бората на пьедестал хорошего вкуса и высокой эстетики. В России пугают народ рассказами о зооборделях, где можно по сходной цене совратить черепаху? Братья Гит сами все расскажут про падение европейских традиционных ценностей, сами все высмеют. В фильме даже есть соответствующая сцена вечеринки, на которую тусующиеся приходят со своими домашними животными. Все происходит, заметим, в Брюсселе, в самом жерле Евросоюза, где, судя по творчеству братьев Гуит, давно можно тушить свет.

26 августа

«Память»

Режиссер - Апичатпонг Вирасетакун

Действие нового, только что удостоенного приза жюри Каннского фестиваля фильма знаменитого тайского режиссера, ранее уже награждённого «Золотой пальмовой ветвью», разворачивается в Колумбии. Это еще одно полное повседневной мистики буддистское кино, почти лишенное европоцентристских сюжетов и смыслов. Главную героиню играет вездесущая Тильда Свинтон - ее героине часто слышится странный металлический звук удара, от которого подпрыгивают все в зале, но другие персонажи картины его почему-то не слышат. Попытки разобраться с этим странным явлением приводят Свинтон к взаимодействию с людьми, которые тоже, как выясняется, оказываются плодом ее воображения. Хотя вроде бы как живые. В финале она оказывается чем-то вроде антенны, через которую проходят воспоминания других людей. Попытки описать этот фильм словами абсолютно бессмысленны - это опыт, который надо почувствовать на своей шкуре.

27 августа

«Суперзвезда» (Франция)

Режиссер - Брюно Дюмон

Популярную телеведущую в исполнении Леа Сейду зовут Франс (таково и оригинальное название картины), то есть со страной, которая ее обожествляет, они тезки. Новый фильм автора «Малыша Кенкена» Дюмона - острая политическая сатира на тему всевластия телевидения и создаваемой им «виртуальной реальности» во времена, когда «худшее - это лучшее», как уверяет ассистентка главной героини. Но не только: это еще и убедительный психологический портрет современной неглупой молодой женщины из определенных кругов, попасть в которые - заветная мечта любой или любого. И, конечно, политическая аллегория - не может же героиню звать Франс просто так. Франция и Франс очаровательны, богаты, в меру лицемерны, не в меру плаксивы, в чем-то легкомысленны, но в чем-то и вполне серьезны, не лишены ни сочувствия к страждущим, ни желания воспользоваться ими в свою пользу.

28 августа

«Сядь за руль моей машины» (Япония)

Режиссер - Рюсукэ Хамагути

Трёхчасовой фильм снят по рассказу Харуки Мураками. Может быть, потому что к написанию лучшего сценария по версии последнего Каннского фестиваля приложил руку и А. П. Чехов: в фильме активно использован текст его «Дяди Ваня», ибо персонажи фильма репетируют спектакль по классической русской пьесе с самоварами в качестве реквизита. В процессе режиссёр спектакля выясняет отношения с актером, являвшимся любовником его недавно умершей жены. Но особый акцент сделан на отношениях режиссера с девушкой, назначенной ему в водители, с ней у него намечаются тёплая душевная связь.

КультураКультура: кино