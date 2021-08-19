В Англии после 4 лет судов усыпят альпака, несмотря на протесты 150 тысяч британцев

Во время сдачи анализов выяснилось, что у альпака Джеронимо опасное заболевание - бычий туберкулез, хотя в Новой Зеландии ему делали прививку, которая должна была защитить животное от инфекции.

Альпака Джеронимо прославился на всю Британию. Ведь мало кто из питомцев может похвастаться тем, что хозяева борются за их жизнь как за свою собственную. Четыре года владелица альпака билась с английским правосудием, но кажется, теперь судьба Джеронимо предопределена.

В 2017 году 4-летнего самца альпака перевезла из Новой Зеландии в Британию ветеринар Хелен Макдональд. Она 15 лет занимается разведением этих животных в графстве Глостершир и надеялась, что Джеронимо пополнит ряды ее питомцев.

Во время сдачи анализов выяснилось, что у альпака бычий туберкулез, хотя в Новой Зеландии ему делали прививку, которая должна была защитить животное от инфекции, а также делали аналогичные тесты, показывавшие отрицательный результат. Бычий туберкулез - серьезное заболевание, которое передается как и между животными, так и от питомцев людям. Чтобы исключить ошибку было сделано повторное тестирование, которое снова подтвердило наличие инфекции. После этого власти приняли решение усыпить животное. В Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании настаивают, что тесты высококачественные, а вероятность ошибки составляет не более 0,3%.

Хелен Макдональд усомнилась в правдивости тест-систем и призвала власти провести еще одно тестирование, но те отказались. Адвокат заводчика использовал в качестве доказательства тот факт, что большинство животных, усыпленных после положительного теста на туберкулез, по итогам оказывались здоровы. Следовательно, следует пересмотреть систему тестирования и признать ее некачественной.

Разбирательства между местными властями и Макдональд переместились в суд, где растянулись на четыре года. В итоге на этой неделе Высокий суд Англии и Уэльса оставил без изменений решения нижестоящих судов и подтвердил необходимость усыпления альпака. Приговор должны привести в исполнении в течение месяца.

Макдональд объявила, что не позволит убить животное и не даст никому даже приехать на ферму. Ее поддержали почти 150 тысяч британцев, среди которых известные защитники прав животных. Люди выходили на акции протеста с требованием защитить и спасти Джеронимо.

- Тестирование альпака после приезда в Британию было очень давно. Больное животное в случае болезни просто не прожило было четыре года, - заявил писатель и отец премьер-министра Бориса Джонсона Стэнли Джонсон.

Но официальные власти уже объявили, что не при каких условиях не пойдут на уступку, так как это может стать прецедентом в будущем.