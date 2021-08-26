П-Р-И-В-Е-Т всей стране от «Пятёрочки» и PepsiCo

Расположенный на территории дизайн-завода «Флакон», он символизирует объединение людей и популяризацию открытого и приветливого общения среди жителей нашей страны. Арт-объект доступен для всех желающих до 1 сентября 2021 года.

Инсталляция в виде объемных букв П-Р-И-В-Е-Т выполнена из алюминиевого композита и подлежит переработке. Это важно, ведь компания старается бережно относиться к окружающей среде и заботится об экологии. После окончания инсталляции конструкция будет разобрана на составные части и передана в один из московских центров по приему сырья.

«В последнее время разные факторы мешают людям быть открытыми: мы редко улыбаемся прохожим, не говорим «привет» малознакомым коллегам, не здороваемся с соседями в лифте, - отмечает директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова. - В сердце нашего проекта – слово «привет». Оно объединяет, позволяет сделать шаг навстречу, рушит границы. Мы решили напомнить об этом и подарить всем россиянам положительные эмоции. Ведь передать привет так просто!»

Объект призван также помочь каждому выразить свои чувства. Любой желающий сможет передать привет через инсталляцию с помощью маркера и своей фантазии. Инструкция и всё необходимое будут представлены рядом с объёмными буквами П-Р-И-В-Е-Т. А первый привет, причем сразу всей стране (!), передала Клава Кока вместе с представителями торговой сети «Пятёрочка» и компании PepsiCo.

«Я люблю улыбки людей, и на концертах всегда заряжаюсь позитивными эмоциями, - сказала в ходе открытия объекта Клава Кока. - Как бы мне хотелось, чтобы радости и в обычной жизни стало больше! Не передать словами, как я счастлива показать вам нашу совместную работу с «Пятёрочкой» и PepsiCo - огромный ПРИВЕТ. Кстати, арт-объект интерактивный, каждый может передать свой привет с его помощью и поделиться частичкой себя и своих эмоций. Надеюсь, этой акцией нам удастся сделать этот мир чуточку добрее и приветливее!»

Местом размещения арт-объекта был выбран один из наиболее популярных креативных кластеров Москвы. Территория дизайн-завода «Флакон» не первый год служит площадкой для творческих перфомансов, музыкальных и культурных мероприятий. Здесь объединяются люди разных возрастов и интересов.

«Мы хотели создать что-то грандиозное и осязаемое, и решили, что хотим подарить всем россиянам наш в прямом смысле этого слова огромный привет! - добавляет представитель компании PepsiCo Александр Костиков. - Приглашаем всех лично посмотреть на арт-объект, сделать фото на память и передать свой личный привет: белые пространства между логотипами предназначены для написания посланий родным, близким и друзьям, для передачи приветов. Мы хотели вовлечь посетителей и дать всем желающим шанс внести свой вклад в создание арт-объекта. Теплые слова приветствий от москвичей и гостей столицы и логотипы брендов сложатся в целостный паттерн».