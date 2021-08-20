Круэлла, фаворитка, смелая школьница: 5 лучших ролей Эммы Стоун

Кадр из тайтла «Круэлла»

«Круэлла» - та самая Круэлла де Виль в юности

Успех «Круэллы» держится на трех китах: складно придуманной предыстории героини фильма «101 далматинец», панк-антураже и, конечно, актерской игре Эммы Стоун, которой невероятно идут наряды а-ля Вивьен Вествуд. В фильме Крейга Гиллеспи Стоун сама поет один из хитов эпохи семидесятых – I Wanna Be Your Dog Игги Попа.

Юная Эстелла Миллер – творческая девочка с хорошим вкусом, она интересуется модой и мечтает стать дизайнером одежды. У Эстеллы есть тёмная сторона – её жестокая и скандальная версия, которую мама девочки шутливо называет Круэллой. Однажды проблемы в школе вынуждают Кэтрин с дочерью переехать в Лондон, но по дороге женщина погибает в результате несчастного случая, и Эстелла остаётся сиротой. Через десять лет выросшая Эстелла, которой всё же удалось добраться до столицы, работает уборщицей в модном универмаге. Она продолжает заниматься дизайном одежды, и однажды судьба сводит девушку с её кумиром – знаменитой баронессой фон Хельман. Это знакомство позволяет Эстелле приблизиться к своей мечте о карьере дизайнера, но вскоре героиня понимает, что фон Хельман хранит множество тёмных секретов. Когда дружба двух талантливых женщин превращается во вражду, на помощь Эстелле приходит её альтер-эго – дерзкая и смелая Круэлла, которая готова на всё, чтобы добиться своего и победить.

«Фаворитка» - простушка и фаворитка Эбигейл

Кадр из тайтла «Фаворитка»

В фильме самого известного в Голливуде грека Йоргоса Лантимоса, получившего 10 номинаций на «Оскар», Эмма Стоун сыграла простушку и дворовую девку Эбигейл, которая быстро поняла правила игры при дворе Анны Стюарт и в короткие сроки стала ее фавориткой. Эмма демонстрирует в фильме свою неповторимую мимику и умение в одну секунду переключаться от характера к характеру в рамках одной роли – схожую задачу Стоун выполняет и в «Круэлле».

Пожилая английская королева Анна со слабым здоровьем и слабым характером неофициально отказалась от власти в пользу своей правой руки – умной и волевой герцогини Сары. Ее называют самой влиятельной женщиной в государстве, но всё могущество Сары основано на благосклонности больной королевы. Что, если во дворце появится кто-то более ловкий и хитрый, кто лучше удовлетворит причуды и капризы Анны? Неожиданной соперницей Сары становится ее молодая кузина Эбигейл из обедневшей семьи. Девушка без положения в обществе, приехавшая во дворец для самой черной работы, пробивает себе дорогу к сердцу несчастной королевы. На этом пути обе фаворитки ничем не побрезгуют для успеха.

«Ла-ла-лэнд» - начинающая актриса, а затем голливудская звезда Миа

Кадр из тайтла «Ла-ла-Ленд»

За роль в мюзикле Дамьена Шазелла Эмма Стоун получила свой на сто процентов заслуженный «Оскар». И снова ее работа в фильме требовала от Эммы больших стараний над переменами в характере героини: в начале фильма мы видим ее официанткой в кафе, в финале – той самой звездой, которой она всегда мечтала стать.

Миа подает кофе в кафетерии при киностудии и мечтает стать второй Ингрид Бергман, но пока кастинг за кастингом ее ждут одни лишь провалы. Себастьян трепетно коллекционирует вещи, принадлежавшие великим джазменам, и сам мечтает о своем богемном джаз-кафе, но вынужден играть простые мелодии для посетителей ресторана. Они встречаются случайно, и потом встретятся еще не раз, полюбят друг друга и будут вместе мечтать о том, как все их желания станут реальностью. Но совместимы ли такие грандиозные амбиции и тихие семейные ужины? Что выбрать – популярность среди широких масс или безвестность и настоящее призвание?

«Магия лунного света» - аферистка и колдунья Софи

Кадр из тайтла «Магия лунного света»

В карьере Эммы Стоун был короткий период, когда она была музой «манхэттенского невротика» Вуди Аллена. Самый знаменитый фильм тех времен – эксцентричная комедия «Магия лунного света», в ней партнером Стоун стал Колин Фёрт.

Давний друг просит мастера иллюзий, известного английского фокусника Стэнли Кроуфорда помочь в одном деликатном деле. Артист отправляется на Лазурный берег, в дом богатого семейства, попавшего под обаяние молодой женщины, морочащей головы доверчивых клиентов спиритическими сеансами. Кроуфорд считает Софи Стэнли профессиональной аферисткой, охочей до тугих кошельков и глаз с нее не спускает, но как ни старается, не может разглядеть ничего криминального. А юная мадемуазель, чувствуя саркастический настрой гостя, достойно парирует его колкие выпады и основательно подрывает веру в рациональные объяснения, устраивая увлекательные спиритические сеансы и отвечая на самые заковыристые вопросы скептика. Очень скоро между противниками возникнет напряжение.

«Отличница легкого поведения» - старшеклассница Олив

Кадр из тайтла «Отличница лёгкого поведения». 18+ © 2021 Screen Gems, Inc. Все права защищены.

Эмма Стоун на экране с юности: известны ее эпизодические появления в шоу Луи Си Кея, когда она была еще школьницей, или в сериале «Медиум». Но самую свою известную «школьную» роль Эмма сыграла в 22 года – отличницу Олив Пендергаст, которой поступает неординарное предложение. В роли школьницы в фильме от Sony Pictures актриса выглядит абсолютно убедительно.

Всё началось с невинного вранья, когда Олив рассказала своей подружке Рианон, будто у нее было свидание. Однако на следующий день под натиском Рианон ей приходится рассказать подруге и о потере девственности, которой не было. Благодаря болтливой девчонке слух о «падшей» Олив разлетается по школе за считанные часы. Этот инцидент не остается без внимания местной религиозной активистки Марианны Брайнт, которая решает взять Олив под свой контроль. Тем временем сама Олив, воспользовавшись шумихой, становится покровительницей всех непопулярных парней в школе, рассказывая окружающим, что спала с ними.