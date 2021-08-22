Эксперт: Потери туристической отрасли в мире — более триллиона долларов

Российские курорты ждут отдыхающих на "бархатный сезон" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершается лето, но не завершается туристический сезон. После открытия Турции и Египта наши соотечественники, мечтавшие о море, хлынули туда. Но и нашим курортам еще предстоит «отработать» бархатный сезоны. Что происходит в отрасли в первый сезон после пикового всплеска пандемии и всевозможных ограничений?

«КП» обратилась за комментарием к вице-президенту Ассоциации туроператоров России Дмитрию Горину.

- На фоне роста интереса к внутреннему туризму Россия может рассчитывать, что станет туристической сверхдержавой?

- Вообще-то мы все для этого делаем.

- Что мешает — плохой сервис, нежелание людей работать в этой сфере?

- Это не так. Есть спец-программы. И мы надеемся на нацпроект развития туризма. Сейчас многое делается системно, чтобы увеличивалось количество туристов — мы рассчитываем, что когда проект заработает на полную, у людей появятся возможностей два раза в год путешествовать. И нам нужно увеличивать экспорт туристических услуг. До пандемии отрасль до 11 мрлд. в бюджет приносила.

В туристически развитых странах доля туризма в ВВП до 10% доходит. У нас было 1.5%. А целевая задача — 6%. Исходя из этого нужны инвестиции, новые отели, снятие бюрократических барьеров — это все поможет отрасли восстановиться.

- Туризм наиболее пострадал?

- Пожалуй, из всех отраслей — да. Потери туротрасли в мире - более одного триллиона долларов за пандемийный год. Количество путешествий сократилось резко. В 2020-м въездной туризм на 97% сократился , внутренний туризм упал на 40%. И выездной международный - на 85%.

- А в 2021-м?

- В 2021- м внутренний туризм показывает активное восстановление. По итогам года пессимистический прогноз минус 10 % а оптимистический — выйдем на показатели 2019-го. Но этому очень помешали ограничения, введенные в Краснодарском крае. По июлю-сентябрю Ростуризм зафиксировал снижение на 20-30% бронирования.

Хотя в целом по стране здорово сработала программа кэшбека.

- Сложнее всего кому?

- Въездному и выездному туризму. Из-за ограничений, карантинов и отсутствия воздушного сообщения. Но все равно выездной туризм восстанавливается. Надеемся на 2022-й. На электронные визы.

- Мы при нашей жизни увидим европейский сервис в Лоо, Кучугурах и Алупке?

- Он и сейчас есть - на черноморском побережье точно. Но, если на Анатолийском побережье Турции несколько сот пятизвездочных отелей, то в Крыму их всего 15, а в Краснодарском крае — 45, в прибрежной зоне. Вот когда будет больше классных гостиниц, и они реально начнут конкурировать между собой - тогда туристы увидят результат. Но по оценкам Ростуризма только 10% номерного фонда наших отелей соответствуют современным стандартам. Остальные гостиницы,увы, морально устарели.

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