Названы самые популярные курорты России летом 2021: санатории, теплое море и самостоятельный отдых

На пляже Геленджика. Фото: Антон ПИКУС

Лучший летний отдых - на тёплом море. Для большинства туристов, во всяком случае: на пляжные курорты, в первую очередь черноморские, приходится 61% всех проданных летних туров в 2021 году.

На втором месте популярности - оздоровительный отдых в санаториях. Его выбрал каждый пятый отпускник (21%).

Остальные способы провести летние каникулы менее востребованы: в экскурсионные туры отправятся 9% путешественников, в круизы 4%, активный и экстремальный туризм в планах у 2%. Все это данные национального туроператора «Алеан».

Самые популярные пляжные курорты летом 2021:

Сочи 34%

Анапа 22%

Большая Ялта 10%

Геленджик 8%

Западный Крым (Евпатория, Саки) 7,5%

Алушта 6%

Восточный Крым (Феодосия, Коктебель, Саки) 3%

Куда едут ради экскурсий, музеев, достопримечательностей

Санкт-Петербург 25%

Калининград 16%

Золотое кольцо 15%

Крым 10%

Казань 9,5%

Карелия 5%

Байкал 4%

Алтай 3,4%

Северный Кавказ (Карачаево- Черкессия,Кабардино-Балкария, Чечня) 2,5%

…а куда за здоровьем, в санатории

Кавказские Минеральные Воды 38%

Краснодарский край 32%

Крым 13%

Белокуриха 2,7%

Тюменская область 1,9%

Башкирия 1,2%

По данным туроператора «Алеан».

КУДА ЛЕТЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Симферополь 19,27%*

Сочи 18,41%

Анапа 18,06%

Санкт-Петербург 6,18%

Геленджик 5,18%

Калининград 3,76%

Краснодар 3,39%

Махачкала 2,42%

Минеральные Воды 1,61%

Ростов-на-Дону 1,41%

*доля каждого города в общем объёме поисковых запросов на авиабилеты. По данным аналитического центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Учитывались билеты на все три летних месяца. По цифрам видно, что 60% запросов приходятся на четыре черноморских аэропорта.

ГДЕ БРОНИРУЮТ ОТЕЛИ

10 городов, где забронировано больше всего отелей на лето 2021: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Севастополь, Ялта, Анапа, Алушта, Феодосия, Судак, Симферополь.

Разница с цифрами по авиабилетам объяснима: в тот же Питер из Москвы не обязательно лететь на самолёте, на поезде или машине тоже удобно. А крымские курорты, где нет своих аэропортов, обеспечивают Симферополю лидерство в авиационной статистике.

По данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru.

ЦЕНА ВОПРОСА

4400 рублей - средний чек за сутки проживания в отеле на российских курортах и в городах.

По данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия возобновила авиасообщение ещё с 8 странами: В какие из них реально полетят туристы

Хорватия и Марокко - самые интересные для отпускников маршруты среди тех, куда разрешены полёты с 10 июня (подробности)