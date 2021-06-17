Названы самые популярные курорты России летом 2021: санатории, теплое море и самостоятельный отдых

На пляже Геленджика.
Фото: Антон ПИКУС
Лучший летний отдых - на тёплом море. Для большинства туристов, во всяком случае: на пляжные курорты, в первую очередь черноморские, приходится 61% всех проданных летних туров в 2021 году.
На втором месте популярности - оздоровительный отдых в санаториях. Его выбрал каждый пятый отпускник (21%).
Остальные способы провести летние каникулы менее востребованы: в экскурсионные туры отправятся 9% путешественников, в круизы 4%, активный и экстремальный туризм в планах у 2%. Все это данные национального туроператора «Алеан».
Самые популярные пляжные курорты летом 2021:
Сочи 34%
Анапа 22%
Большая Ялта 10%
Геленджик 8%
Западный Крым (Евпатория, Саки) 7,5%
Алушта 6%
Восточный Крым (Феодосия, Коктебель, Саки) 3%
Куда едут ради экскурсий, музеев, достопримечательностей
Санкт-Петербург 25%
Калининград 16%
Золотое кольцо 15%
Крым 10%
Казань 9,5%
Карелия 5%
Байкал 4%
Алтай 3,4%
Северный Кавказ (Карачаево- Черкессия,Кабардино-Балкария, Чечня) 2,5%
…а куда за здоровьем, в санатории
Кавказские Минеральные Воды 38%
Краснодарский край 32%
Крым 13%
Белокуриха 2,7%
Тюменская область 1,9%
Башкирия 1,2%
По данным туроператора «Алеан».
КУДА ЛЕТЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Симферополь 19,27%*
Сочи 18,41%
Анапа 18,06%
Санкт-Петербург 6,18%
Геленджик 5,18%
Калининград 3,76%
Краснодар 3,39%
Махачкала 2,42%
Минеральные Воды 1,61%
Ростов-на-Дону 1,41%
*доля каждого города в общем объёме поисковых запросов на авиабилеты. По данным аналитического центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Учитывались билеты на все три летних месяца. По цифрам видно, что 60% запросов приходятся на четыре черноморских аэропорта.
ГДЕ БРОНИРУЮТ ОТЕЛИ
10 городов, где забронировано больше всего отелей на лето 2021: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Севастополь, Ялта, Анапа, Алушта, Феодосия, Судак, Симферополь.
Разница с цифрами по авиабилетам объяснима: в тот же Питер из Москвы не обязательно лететь на самолёте, на поезде или машине тоже удобно. А крымские курорты, где нет своих аэропортов, обеспечивают Симферополю лидерство в авиационной статистике.
По данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru.
ЦЕНА ВОПРОСА
4400 рублей - средний чек за сутки проживания в отеле на российских курортах и в городах.
По данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru.
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