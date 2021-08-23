Питание в путешествии: чтобы отдых не оказался отравленным

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Рекомендации о том, как желательно питаться на отдыхе, дает врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатерина Бурляева.

Поскольку в этом году в связи с пандемией и существующими ограничениями в передвижении россияне в основном путешествовали по родной стране и нередко на четырех колесах, в первую очередь важно поговорить о том, как питаться во время поездки.

Питание в дороге

Многие путешественники предпочитают брать еду с собой, а не покупать ее в пути. В этом случае нужно учесть два момента. Во-первых, длительная поездка на автомобиле или поезде означает, что человек продолжительное время будет ограничен в движении. А если снижена физическая активность, то снижаются и энерготраты. То есть питаться в такой ситуации нужно менее калорийной пищей, чем обычно. Во-вторых, опять же по причине малой подвижности могут возникнуть проблемы с пищеварением. Поэтому следует предусмотреть в питании на это время достаточное количество жидкости и клетчатки. А чтобы избежать отеков ног, которые могут возникнуть из-за длительного пребывания в одном положении (сидя в машине), желательно исключить из рациона продукты с избытком соли.

В свете сказанного важно не забывать и про свежие овощи. Они содержат достаточно клетчатки, правда, при этом имеют невысокую энергетическую ценность. Хорошим выбором станут огурцы, помидоры, сельдерей, листья салата, другая зелень, сладкий перец, морковь, к которым для сытости можно добавить продукты, богатые белком. Про вареные яйца в дорогу, запеченную курицу или индейку знают все. Но не все умеют правильно упаковать эти продукты. Их нужно перевозить в сумке-холодильнике – в качестве «хладогентов» можно использовать замороженную питьевую воду в пластиковых бутылках. Это поможет сохранить продукты в холоде, а после того, как лед растает, вы получите воду для питья.

Что не стоит есть и пить в пути

В первую очередь, бутерброды с колбасой – это избыток соли, жира и почти полное отсутствие клетчатки. Такой калорийный перекус допустим, только если человек активно двигается.

Сладкие напитки тоже лучше исключить. Они будут стимулировать жажду и существенно увеличат общую калорийность рациона. Забудьте и про газированную воду. Она может спровоцировать повышенное газообразование и боли в животе, а в условиях пониженной физической активности ситуация может усугубляться.

Что едим в краю чужом

Если вы отправляетесь в совершенно незнакомое для вас место с непривычной кухней, постарайтесь придерживаться простых правил.

Выбирайте точки общественного питания, в которых соблюдаются санитарные нормы – оборудовано специальное место для мытья рук, поддерживается температурный режим и другие необходимый условия хранения продуктов и блюд. Например, придя в кафе, иногда можно видеть, что размещенные на прилавке пирожные находятся в открытом доступе без соблюдения температурного режима хранения. Такой продукт не нужно употреблять в пищу. Или на одной полке в холодильной установке находятся полуфабрикаты и кондитерские изделия.

Наиболее опасными, с точки зрения пищевых отравлений, считаются многокомпонентные салаты – с майонезом или сметаной. А также пирожные и торты с кремом, шаурма и изделия из рубленого мяса: котлеты, рулеты, паштеты и студень.

В том случае, если вы почувствовали себя плохо после посещения ресторана или кафе, надо обязательно обратиться к врачу. Специалист сможет оказать квалифицированную помощь.

Кроме того, учитывая эпидемиологическую ситуацию, следует избегать походов в рестораны, обслуживающие гостей внутри помещений. Безопаснее отдать предпочтение трапезе на открытом воздухе, или вовсе поесть у себя в номере.

В регионах с жарким климатом следите за питьевым режимом. Рекомендуемые уровни потребления воды и напитков для поддержания водного баланса организма составляют 1,5 – 2 литра в сутки. С учетом климата и физической активности этот показатель может изменяться. Для утоления жажды лучше всего употреблять питьевую воду, не чай и не кофе. В воду можно добавить сок ягод или фруктов. Хорошо утоляет жажду вода с соком лимона или лайма, а также морсы и несладкие компоты.

Это элементарные, базовые знания, с которыми должен быть знаком каждый путешественник, чтобы вернуться домой действительно отдохнувшим и окрепшим.

Внимание, экзотика! Как ее пробовать?

Знакомство с другой культурой, как правило, начинается с ее кухни. Для нас, россиян, она может быть очень необычной не только на вид, но и на вкус, запах. Да и само блюдо с непривычки может быть плохо воспринято желудком и всей системой пищеварения. Кроме того, всегда в таких случаях существует риск аллергических реакций и инфекционных заболеваний. Поэтому к экзотике, то есть к необычным фруктам, морепродуктам, рыбе следует относиться с большой осторожностью. Особенно важно беречь детей. Если ребенок не достиг 3-х лет, то ему и вовсе не стоит давать пробовать «чужие» продукты. Трехлеткам, если уж очень хочется, можно предложить какой-нибудь фрукт в очень маленьком количестве – ломтик, кусочек – и посмотреть, как это примет организм малыша. Ни в коем случае в один день не предлагайте ребенку сразу несколько новых блюд на пробу, чтобы потом четко понимать, на что именно возникла аллергия, если она вдруг проявится. Те же рекомендации и для взрослых людей, особенно склонных к аллергической реакции.

Чтобы избежать инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, лучше всего покупать еду в магазинах в упаковке, на которой обозначен производитель. В этом случае хоть кто-то будет нести ответственность за ваше здоровье. От пищи, продающейся зазывалами на улице, все же правильнее отказаться. Или опять-таки внимательно изучаем, насколько соблюдены санитарные нормы: аккуратно ли одет персонал, чисто ли на месте торговли, чистая ли посуда. Только так мы можем себя обезопасить от неприятностей.

И еще маленький совет: предпочтительней термически обработанная простая пища. Оптимально, если это монопродукт. Например, шашлык из курицы намного безопаснее сложного салата, состоящего из множества неизвестных ингредиентов.