Школьное пособие списали в счет долга. Что делать: инструкция

По 10 тысяч рублей получили родители всех детей в возрасте от 6 до 18 лет. Но выяснилась неприятная деталь. Оказывается, не до всех эти деньги дошли Фото: Shutterstock

В августе правительство стало перечислять на счета граждан единоразовые выплаты для школьников. По 10 тысяч рублей получили родители всех детей в возрасте от 6 до 18 лет. Но выяснилась неприятная деталь. Оказывается, не до всех эти деньги дошли. Некоторые банки автоматически сняли эти суммы – например, в счет просроченных долгов. Президент попросил ЦБ в этом разобраться и деньги вернуть.

- Если финансовые учреждения эти деньги списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы их вернули, - дал поручение Владимир Путин.

Почему так происходит и можно ли вернуть законно полученные, но незаконно списанные деньги? Отвечаем на самые актуальные вопросы.

По какому праву это происходит?

Самая распространенная причина - банк делает это в рамках исполнительного производства. Если человек задолжал определенную сумму и не может ее вернуть, кредитор подает на него в суд. Это может быть банк, частное лицо или налоговая. После этого дело попадает к судебным приставам. А те накладывают арест на банковские счета человека. Как только там появляются деньги – они списываются в зачет долга.

Есть ли у «социальных» денег иммунитет на взыскание?

Не по всем выплатам, но есть. С 2014 года появилась норма, которая делает «социальные» деньги неприкасаемыми для кредиторов, а с 2020 года – даже специальный код дохода, который указывается в платежном поручении. Такая защита распространяется на некоторые виды пособий - например, на содержание детей или в связи со смертью кормильца. Полный список защищенных от взыскания пособий указан в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве». При этом пенсии и выплаты по больничным листам не защищены.

Почему же деньги все равно снимают?

Банки периодически допускают ошибки. Например, не проверяют, какие конкретно деньги поступили на счет, и переводят их судебным приставам, а те уже - кредиторам. Или другое: отправитель средств не указывает нужный код. И тогда тоже возникает путаница.

- Банк России направил письма в органы, которые являются источниками выплат (включая ПФР), с просьбой обратить внимание на важность заполнения реквизитов и кодов. Сейчас эта проблема, когда не указываются коды и происходят неправильные списания, не носит острый характер, число жалоб по этой тематике снижается, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Как можно вернуть?

Писать заявление в банк зачастую бессмысленно. Он, как правило, выступает лишь техническим исполнителем судебного решения о взыскании. Правду нужно искать в службе судебных приставов. Вернуть деньги могут только они. Нужно взять справку о полагающихся вам выплатах (в данном случае – в Пенсионном фонде) и выписку из банка. Написать заявление в произвольной форме с требованием вернуть незаконно списанные средства. Пакет документов нужно составить в двух экземплярах и подать в канцелярию службы судебных приставов – под отметку о вручении. Если реакции не будет, можно подавать в суд. Граждане такие дела, как правило, выигрывают. Но придется потратить время и нервы.

Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию в будущем?

Если исполнительное производство уже возбуждено, лучше открыть отдельный расчетный счет, куда будут поступать все пособия, не подлежащие взысканию. Это поможет избежать путаницы. Кроме того, как советуют в ЦБ, если на вас висит просроченный долг, лучше не переводить деньги с одного личного счета на другой. Ведь в этом случае при переводе не будет указываться специальный код. Тогда возрастает риск, что судебные приставы спишут деньги в счет задолженности. И тогда доказать свою правоту будет сложнее.